Mua xe máy cho năm học mới, sinh viên cần lưu ý gì?

Video: Chọn xe ga Yamaha Janus hay Honda Vision cho sinh viên?

Với sinh viên năm nhất, việc sở hữu một chiếc xe máy cá nhân giúp họ chủ động hơn trong học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên, để lựa chọn được mẫu xe phù hợp, cần cân nhắc nhiều yếu tố quan trọng, từ tính năng an toàn, khả năng vận hành đến sự tiện lợi.

Dễ sử dụng và phù hợp với người mới đi

Nhiều sinh viên hiện nay mong muốn sở hữu phương tiện cá nhân để chủ động di chuyển khi đi học, làm thêm hay tham gia các hoạt động ngoại khóa. Việc sở hữu một chiếc xe máy giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế phụ thuộc vào phương tiện công cộng hay người khác. Đặc biệt, xe máy vừa phù hợp với việc di chuyển trong phố vừa ổn định khi đi quãng đường dài hay đến khu vực ngoại ô.

Sinh viên năm nhất cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trước khi mua xe.

Tuy nhiên, phần lớn tân sinh viên còn thiếu kinh nghiệm lái xe, dẫn đến gặp không ít khó khăn khi di chuyển trong những khu vực đông đúc, đường phố chật hẹp, ngõ nhỏ hoặc phải xử lý các tình huống bất ngờ như xe đi ngược chiều, ngã tư phức tạp hay các điểm giao cắt.

Do đó, một chiếc xe máy nhỏ gọn, dễ điều khiển với thao tác vận hành đơn giản và các tính năng an toàn sẽ giúp sinh viên nhanh chóng làm quen với việc lái xe, giúp các bạn trẻ chủ động hơn, đảm bảo an toàn cho bản thân trên mọi hành trình di chuyển.

Đầu tư một lần, nhưng dùng lâu dài

Không ít sinh viên mới chưa biết kiểm tra và bảo dưỡng xe đúng cách, thường bỏ qua các bộ phận quan trọng như dầu nhớt, lốp, phanh hay ắc quy, dẫn đến xe xuống cấp, làm chi phí sửa chữa tăng cao. Ngoài ra, một số xe giá rẻ nhưng tốn nhiên liệu nhiều hoặc thường xuyên hỏng dễ gây phát sinh chi phí.

Sinh viên nên ưu tiên chọn những chiếc xe nhỏ gọn, dễ điều khiển.

Thay vì chọn xe giá rẻ, sinh viên nên đầu tư vào chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Điều này giúp giảm chi phí sửa chữa, tránh gián đoạn sinh hoạt và tạo sự yên tâm cho cả sinh viên lẫn phụ huynh trong quá trình sử dụng.

Với những tân sinh viên chưa hoàn toàn tự chủ tài chính, việc lựa chọn một mẫu xe có giá thành hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tiện ích là ưu tiên hàng đầu. Trong số đó, Yamaha Janus là một lựa chọn đáng cân nhắc với mức giá chỉ từ 29 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu nhiều tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tế, giúp việc di chuyển hằng ngày trở nên thuận tiện, an toàn và tiết kiệm hơn.

Yamaha Janus là một lựa chọn đáng cân nhắc với mức giá hợp lý, trang bị nhiều tính năng.

Yamaha Janus được trang bị loạt tính năng hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smartkey giúp định vị và tìm xe nhanh chóng, tiện lợi khi gửi xe tại những khu vực đông đúc như bãi giữ xe trường đại học hay hầm xe trung tâm thương mại. Bên cạnh đó, cổng sạc USB 12V giúp sinh viên dễ dàng sạc pin điện thoại dễ dàng, tiện lợi, hỗ trợ duy trì kết nối liên tục.

Để mang đến tiện ích toàn diện cho người dùng, Yamaha phát triển ứng dụng My Yamaha Motor, cho phép đăng ký bảo hành, kiểm tra lịch sử bảo dưỡng một cách nhanh chóng, hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ với đại lý gần nhất khi cần tư vấn hoặc sửa chữa.

Ứng dụng My Yamaha Motor giúp người dùng thuận tiện đăng ký bảo dưỡng, bảo hành.

Ngoài các tiện ích hiện đại, Yamaha Janus còn sở hữu động cơ Bluecore 125cc kết hợp hệ thống Stop&Start System hạn chế mức tiêu thụ nhiên liệu, giúp sinh viên yên tâm di chuyển linh hoạt trên cả đường đô thị lẫn khu vực ngoại thành, giảm bớt gánh nặng tài chính.

Bên cạnh khả năng vận hành tiết kiệm và ổn định, Yamaha cũng mang đến sự thoải mái trong từng trải nghiệm khi tích hợp công nghệ chống nóng Anti Heat Seat trên yên xe, giúp hạn chế tích tụ nhiệt khi đỗ xe lâu dưới trời nắng. Không chỉ vậy, cốp xe dung tích lên đến 15,3 lít cũng góp phần nâng cao tính tiện dụng, cho phép người dùng thoải mái để mũ bảo hiểm, áo mưa hay các vật dụng cá nhân cần thiết.

Janus thu hút bởi thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển trong đường đông, ngõ nhỏ.

Janus còn ghi điểm với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc hay len lỏi qua những con ngõ chật hẹp. Trọng lượng nhẹ, chưa đến 100kg, cũng là điểm cộng lớn đối với sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ khi cần dắt xe, quay đầu trong bãi gửi.

Đặc biệt, Yamaha đang triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua xe Janus đến 31/8/2025. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng đặc biệt cùng gói hỗ trợ phí đăng ký xe trị giá 2.000.000 đồng/xe, hoặc trả góp với lãi suất 0%.