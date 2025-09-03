Mercedes-Benz EQE Sedan và EQE SUV sẽ bị "khai tử" vì... ế ẩm?

Mercedes-Benz dự kiến dừng sản xuất EQE Sedan và EQE SUV từ năm 2026, thay thế bằng C-Class EQ, E-Class EQ và GLC EQ sử dụng nền tảng MB.EA-M 800V hiện đại hơn.

Video: Trải nghiệm Mercedes Benz EQE 500 4Mactic tại Việt Nam.

Mercedes-Benz đang chuẩn bị bước ngoặt lớn trong chiến lược xe điện khi lên kế hoạch dừng sản xuất EQE Sedan và EQE SUV từ năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau khi hãng đánh giá lại danh mục sản phẩm và nhận thấy sự chồng chéo với các dòng xe mới sắp ra mắt.

EQE Sedan hiện được lắp ráp tại nhà máy Bremen (Đức), trong khi EQE SUV được sản xuất tại Tuscaloosa (Mỹ). Dù từng có kế hoạch nâng cấp giữa vòng đời với nền tảng EVA từ 400V lên 800V, cùng các công nghệ mới như bộ biến tần silicon-carbide và động cơ điện eATS2, những cải tiến này nay chỉ còn áp dụng cho dòng EQS.

Mercedes-Benz EQE Sedan và EQE SUV có thể "khai tử" vào 2026.

Theo nguồn tin nội bộ, EQE Sedan sẽ được thay thế bằng E-Class EQ chạy điện, dự kiến ra mắt năm 2027, sử dụng nền tảng MB.EA-M hiện đại. Trong khi đó, C-Class EQ sedan sẽ ra mắt ngay năm 2026, bổ sung nhiều công nghệ cao cấp như treo khí nén và đánh lái cầu sau.

Ở phân khúc SUV, GLC EQ sẽ được giới thiệu tại triển lãm IAA Mobility 2025. Mẫu xe này sở hữu khoang hành lý rộng rãi 570 L, cộng thêm 128 L ở cốp trước, vượt trội so với 520 L của EQE SUV. Xe cũng có khả năng kéo tải tối đa 2.500 kg, hứa hẹn thực dụng hơn cho người dùng gia đình.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz chỉ phân phối EQE SUV bản EQE 500 4MATIC với giá ra mắt 3,999 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sức mua không như kỳ vọng, hiện giá niêm yết đã giảm xuống còn 3,559 tỷ đồng. Trong bối cảnh toàn cầu, việc Mercedes-Benz tái cơ cấu danh mục xe điện có thể khiến các dòng EQE sớm rút khỏi thị trường Việt Nam để nhường chỗ cho thế hệ C-Class EQ, E-Class EQ và GLC EQ.

Việc dừng sản xuất EQE Sedan và EQE SUV đánh dấu sự thay đổi chiến lược của Mercedes-Benz, hướng tới danh mục xe điện thế hệ mới trên nền tảng MB.EA-M 800V. Đây không chỉ là bước đi nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất, mà còn là lời khẳng định cam kết của thương hiệu ngôi sao ba cánh trong việc nâng cao hiệu suất và tính thực dụng, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng toàn cầu.