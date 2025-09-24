Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẹo đặt router Wi-Fi chuẩn để mạng nhanh và ổn định

Số hóa

Mẹo đặt router Wi-Fi chuẩn để mạng nhanh và ổn định

Chỉ cần thay đổi vị trí đặt router, bạn có thể cải thiện đáng kể tốc độ truy cập Internet và trải nghiệm Wi-Fi mượt mà hơn trong ngôi nhà của mình.

Thiên Trang (TH)
Vị trí đặt router ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết nối Wi-Fi trong nhà.
Vị trí đặt router ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết nối Wi-Fi trong nhà.
Đặt router ở trung tâm, thoáng đãng giúp sóng lan tỏa đều và hạn chế bị che khuất.
Đặt router ở trung tâm, thoáng đãng giúp sóng lan tỏa đều và hạn chế bị che khuất.
Tránh để router gần tường dày, sàn nhà, góc phòng hoặc trong tủ kín để giảm suy hao tín hiệu.
Tránh để router gần tường dày, sàn nhà, góc phòng hoặc trong tủ kín để giảm suy hao tín hiệu.
Các thiết bị điện tử như lò vi sóng, tivi hay máy lạnh có thể gây nhiễu sóng đáng kể.
Các thiết bị điện tử như lò vi sóng, tivi hay máy lạnh có thể gây nhiễu sóng đáng kể.
Điều chỉnh hướng ăng-ten, một thẳng đứng và một nằm ngang, sẽ tối ưu vùng phủ sóng.
Điều chỉnh hướng ăng-ten, một thẳng đứng và một nằm ngang, sẽ tối ưu vùng phủ sóng.
Nếu router quá cũ, hãy nâng cấp lên Wi-Fi 6 hoặc dùng bộ mở rộng sóng hay mesh Wi-Fi.
Nếu router quá cũ, hãy nâng cấp lên Wi-Fi 6 hoặc dùng bộ mở rộng sóng hay mesh Wi-Fi.
Kiểm tra và đổi sang kênh phát sóng ít bị trùng giúp tăng độ ổn định của mạng.
Kiểm tra và đổi sang kênh phát sóng ít bị trùng giúp tăng độ ổn định của mạng.
Đặt router đúng cách giúp giảm giật lag khi chơi game, xem phim và làm việc online.
Đặt router đúng cách giúp giảm giật lag khi chơi game, xem phim và làm việc online.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Router Wi-Fi #đặt router đúng cách #tăng tốc internet #mạng ổn định #Wi-Fi chuẩn #cải thiện kết nối

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT