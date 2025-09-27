Hà Nội

Mẹ đẻ Hòa Minzy đón sinh nhật tuổi 60 ở nước ngoài

Giải trí

Hòa Minzy trải lòng về bố mẹ. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn chúc mừng mẹ đón sinh nhật tuổi 60 trong chuyến gia đình đi Nga.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hòa Minzy)
Gần đây, Hòa Minzy cùng bố mẹ sang Nga. Trong chuyến đi, mẹ của nữ ca sĩ đón tuổi 60. Hòa Minzy viết: "Con yêu bố mẹ, chúc mừng mẹ của con sinh nhật tuổi 60. 1 sinh nhật thật đặc biệt trên đất nước Nga xinh đẹp".
Mẹ đẻ của Hòa Minzy tươi rói đón tuổi mới bên gia đình.
Hòa Minzy tâm sự rằng điều hạnh phúc nhất ở tuổi 30 của cô chính là được chăm sóc bố mẹ, được báo hiếu khi bố mẹ còn khoẻ mạnh, đủ điều kiện đưa bố mẹ đi khắp thế giới.
Theo Hòa Minzy, bố mẹ đã quá vất vả để chăm lo cho các con các cháu, làm đủ thứ nghề để sao cho 5 chị em cô có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Nữ ca sĩ trải lòng: "Nếu con có tất cả nhưng không còn bố mẹ ở bên thì tiền bạc cũng chẳng ích gì nữa rồi vì thế con đã rất cố gắng để có thể làm được điều này càng sớm càng tốt".
Hòa Minzy mong bố mẹ có nhiều sức khoẻ để cô có cơ hội đưa bố mẹ đi khắp nơi, đợi ngày nữ ca sĩ làm cô dâu.
Trước đó, Hòa Minzy xây biệt thự 5 tầng cho bố mẹ.
Biệt thự của gia đình nữ ca sĩ tiện nghi, có nội thất sang trọng.
Ước mơ của bố Hòa Minzy là sở hữu ô tô. Vì vậy, nữ ca sĩ tặng bố mẹ xe hơi 2 tỷ đồng.
Bố mẹ Hòa Minzy sống sung túc hơn khi các con trưởng thành.
