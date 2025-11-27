Mazda CX-60 mới ra mắt đã gặp một loạt vấn đề kỹ thuật

Video: Xem chi tiết Mazda CX-60 3.3L Turbo AWD Luxury 2026.

Mazda CX-60 đã trải qua một khởi đầu đầy sóng gió khi vấp phải hàng loạt chỉ trích về lỗi kỹ thuật ngay sau khi ra mắt. Sự nóng vội trong việc tung sản phẩm ra thị trường giữa bối cảnh đại dịch Covid-19, kết hợp với quy trình thử nghiệm thiếu thực tế, đã khiến mẫu xe chiến lược này trở thành một bài học lớn đối với hãng xe Nhật Bản.

Mazda CX-60 được kỳ vọng là quân bài chiến lược giúp Mazda nâng tầm thương hiệu, tuy nhiên màn chào sân của mẫu xe này lại không suôn sẻ như dự kiến. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những khiếm khuyết trên xe bắt nguồn từ chính bối cảnh ra đời đặc biệt của nó. Do được phát triển trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, các kỹ sư của Mazda buộc phải làm việc từ xa và quy trình thử nghiệm xe bị cắt giảm một cách nghiêm trọng.

Ra mắt trong vội vã, Mazda CX-60 gặp một loạt vấn đề kỹ thuật.

Sự hạn chế về đi lại và giãn cách xã hội khiến đội ngũ phát triển không thể thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra thực tế trên đường chạy châu Âu, vốn là thị trường trọng điểm và khó tính nhất. Thay vào đó, nhiều hạng mục quan trọng đã phải thực hiện thông qua môi trường mô phỏng. Chính điều này đã tạo ra lỗ hổng lớn giữa lý thuyết và thực tế vận hành, dẫn đến việc sản phẩm thương mại hóa khi chưa đạt độ hoàn thiện 100%.

Đối mặt với những phản hồi tiêu cực từ thị trường, Mazda đã chọn cách thẳng thắn nhìn nhận vấn đề. Trong một cuộc trao đổi với truyền thông Úc mới đây, ông Alexander Fritsche, Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và kỹ thuật của Mazda châu Âu, đã không ngần ngại thừa nhận sai sót. Ông cho biết hãng đã chịu áp lực quá lớn về việc phải đẩy nhanh tiến độ ra mắt CX-60 để đáp ứng nhu cầu thị trường, dẫn đến việc đốt cháy giai đoạn.

Ông Fritsche chia sẻ trên tờ Drive rằng việc thiếu các thử nghiệm thực tế là nguyên nhân chính khiến hệ thống treo và hệ truyền động phát sinh lỗi. Môi trường mô phỏng đã không phản ánh đúng các điều kiện vận hành khắc nghiệt mà khách hàng trải nghiệm hàng ngày. Vị lãnh đạo này gọi đây là bài học đắt giá của Mazda và khẳng định hãng đã phải tổ chức nhiều cuộc họp căng thẳng để rút kinh nghiệm, siết chặt quy trình nhằm đảm bảo các mẫu xe tương lai đạt chuẩn chất lượng ngay từ lần đầu tiên đến tay khách hàng.

Ngay khi được bàn giao tới tay người dùng tại các thị trường như Châu Âu, Nhật Bản hay Úc, Mazda CX-60 đã nhận về vô số lời phàn nàn. Vấn đề nổi cộm nhất nằm ở hệ thống treo phía sau bị đánh giá là quá cứng, gây ra độ rung lắc khó chịu và không mang lại cảm giác êm ái xứng tầm với phân khúc. Bên cạnh đó, hộp số của xe cũng gặp trục trặc, hoạt động thiếu mượt mà trong một số tình huống.

Đặc biệt đối với phiên bản PHEV (Plug-in Hybrid), hệ thống chuyển đổi giữa động cơ xăng và mô tơ điện hoạt động chưa tối ưu, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm lái tổng thể. Những lỗi kỹ thuật cơ bản này đã khiến hình ảnh của một hãng xe vốn nổi tiếng về sự tỉ mỉ và tin cậy như Mazda bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt người tiêu dùng toàn cầu.

Không để tình trạng này kéo dài, Mazda đã nhanh chóng bắt tay vào việc khắc phục hậu quả. Kể từ khi ra mắt, hãng đã thực hiện hai đợt điều chỉnh lớn về mặt cơ khí. Cụ thể, đối với các xe sản xuất từ tháng 10/2023, hãng đã trang bị bộ giảm xóc phía sau hoàn toàn mới nhằm giảm độ rung và cải thiện độ cứng. Dù vậy, bản cập nhật này vẫn chưa thực sự thỏa mãn được những khách hàng khó tính.

Tiếp tục lắng nghe thị trường, vào cuối năm 2024, Mazda công bố đợt tinh chỉnh hệ thống treo lần thứ hai áp dụng cho đời xe CX-60 2025.

Tiếp tục lắng nghe thị trường, vào cuối năm 2024, Mazda công bố đợt tinh chỉnh hệ thống treo lần thứ hai áp dụng cho đời xe CX-60 2025. Lần nâng cấp này hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng, mang lại độ êm ái và khả năng vận hành ổn định hơn. Những động thái này cho thấy Mazda đang rất quyết tâm lấy lại niềm tin nơi khách hàng, dù giới chuyên gia cho rằng lẽ ra một tên tuổi giàu kinh nghiệm như họ không nên để xảy ra những sai sót sơ đẳng này ngay từ đầu.