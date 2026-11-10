Luật Phát triển công nghiệp văn hóa thúc đẩy bản sắc Việt và thương hiệu quốc gia

Cuối giờ sáng 10/11, sau khi lắng nghe góp ý của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Quốc hội.

Về chính sách hỗ trợ sáng tạo, xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng cho biết, việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền là vấn đề quan trọng, mang tính mấu chốt trong phát triển công nghiệp văn hóa.

"Đây cũng là chính sách cốt lõi của dự thảo luật nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các công cụ sáng tạo cho người dân, nhất là những đối tượng còn hạn chế về nguồn lực, công nghệ và thị trường", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, đặc trưng của công nghiệp văn hóa Việt Nam là sáng tạo cộng đồng. Do đó, Luật đã có chính sách hỗ trợ năng lực sáng tạo của người dân thông qua công nghệ do Nhà nước cung cấp, đồng thời góp phần bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, dự thảo luật đã bổ sung khái niệm về phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ tại Điều 2 và chỉnh lý Điều 9 theo hướng cung cấp miễn phí các phần mềm, nền tảng này.

Đối với đề nghị hỗ trợ tiếp cận kho học liệu, kho tài nguyên dùng chung, kết nối với hệ thống đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ, Bộ trưởng cho biết, các vấn đề liên quan đến bản quyền, quyền tác giả sẽ được thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ.

Chính phủ dự kiến xây dựng Luật Bản quyền trong giai đoạn 2027-2028, làm cơ sở bổ sung, cụ thể hóa và bảo đảm các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Về sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam và sản phẩm công nghiệp trọng điểm, Bộ trưởng cho biết, các quy định tại Điều 22, 23, 24, 32 và một số điều khác nhằm tạo cơ sở pháp lý để nhận diện, khuyến khích phát triển sản phẩm mang giá trị bản sắc Việt Nam.

Đồng thời, các quy định này tạo cơ sở lựa chọn những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh và khả năng lan tỏa để tập trung nguồn lực đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải.

Theo Bộ trưởng, định hướng này gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu quốc gia. Chính sách vừa khuyến khích rộng rãi các sản phẩm mang bản sắc Việt Nam, vừa tập trung thu hút đầu tư vào những sản phẩm trọng điểm có khả năng sáng tạo đột phá, mang lại giá trị cao.

Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ hơn nội hàm và các tiêu chí xác định sản phẩm, bảo đảm việc lựa chọn được thực chất hơn.

Về sự giao thoa giữa Luật Phát triển công nghiệp văn hóa với các luật chuyên ngành, Bộ trưởng cho hay, công nghiệp văn hóa có 10 lĩnh vực, trong đó một số lĩnh vực đã có luật chuyên ngành điều chỉnh.

Do đó, các quy định cụ thể đối với từng đối tượng không chỉ được thể hiện trong Luật Phát triển công nghiệp văn hóa mà còn được quy định tại các luật chuyên ngành. Cơ quan soạn thảo đã rà soát các luật này và sẽ tiếp tục rà soát theo ý kiến đại biểu, bảo đảm không bỏ sót quy định, không chồng chéo.

Về lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, Bộ trưởng cho biết dự thảo luật tạo khung pháp lý chung cho 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đồng thời giao Chính phủ lựa chọn, quyết định các lĩnh vực ưu tiên trong từng giai đoạn cụ thể.

Bộ trưởng dẫn chứng, hiện nay du lịch văn hóa chiếm hơn 20% tỉ trọng công nghiệp văn hóa. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt, tập trung phát triển du lịch và di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 28 về phát triển văn hóa Việt Nam cũng xác định một số lĩnh vực ưu tiên như trò chơi điện tử, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn. Theo Bộ trưởng, Chính phủ sẽ có thẩm quyền và trách nhiệm xác định các lĩnh vực ưu tiên, từ đó xác định việc đầu tư cho những lĩnh vực này.