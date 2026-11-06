Đề nghị ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghiệp văn hóa và du lịch

Sáng 6/11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) đề nghị bổ sung một số chính sách ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghiệp văn hóa và du lịch.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa. Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu cơ bản nhất trí với chính sách thuế đối với cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận và hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, bà đề nghị bảo đảm tính đồng bộ giữa pháp luật thuế với các quy định về văn hóa và du lịch.

Đại biểu cho biết, dự thảo Chính phủ trình Quốc hội có một số chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được đề xuất đối với phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa, dự án đầu tư nước ngoài được ưu tiên thu hút và cơ sở công nghiệp văn hóa không vì mục tiêu lợi nhuận.

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung khoản tài trợ bằng tiền hoặc tài sản cho cơ sở công nghiệp văn hóa không vì mục tiêu lợi nhuận vào nhóm các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đại biểu cũng đề xuất bổ sung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất, cung cấp sản phẩm công nghiệp văn hóa mang bản sắc Việt Nam, sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm và đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa. Đối với trò chơi điện tử trên mạng, bà kiến nghị không loại trừ ưu đãi thuế đối với các sản phẩm có bản sắc văn hóa Việt Nam hoặc thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh thuế thu nhập doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa đề nghị sửa đổi quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm, bổ sung nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao bên cạnh nhân lực công nghiệp công nghệ số.

Theo đề xuất, chính sách miễn thuế áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhóm nhân lực này trong các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa, như dự án tại các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa; nghiên cứu, phát triển, sản xuất tác phẩm, sản phẩm lõi và sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm; đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa.

Đối với lĩnh vực du lịch, đại biểu cho biết Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam và được bổ sung vào chương trình kỳ họp. Trong đó, Chính phủ đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án du lịch động lực, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược và mô hình kinh doanh du lịch mới.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các nội dung này vào quy định về ngành, nghề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về quy định chuyển tiếp, đại biểu đề nghị tổ chức, cá nhân đã đầu tư vào hạ tầng số, phát triển giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa trọng tâm tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế theo chính sách đã áp dụng. Trường hợp quy định mới có mức ưu đãi cao hơn hoặc điều kiện thuận lợi hơn, được áp dụng chính sách có lợi hơn cho thời gian ưu đãi còn lại.

Đại biểu nhấn mạnh các chính sách ưu đãi nêu trên đã được Chính phủ chính thức trình Quốc hội, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.