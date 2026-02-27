Hà Nội

MC Mù Tạt rạng rỡ bên cầu thủ Đức Huy trong lễ ăn hỏi

Cộng đồng trẻ

MC Mù Tạt rạng rỡ bên cầu thủ Đức Huy trong lễ ăn hỏi

Sáng ngày 27/02, cặp đôi 'trai tài gái sắc' MC Huyền Trang Mù Tạt và tiền vệ Phạm Đức Huy tổ chức lễ ăn hỏi trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Mới đây, những hình ảnh trong lễ ăn hỏi sáng nay (27/2) của MC Mù Tạt và nam cầu thủ Đức Huy được hé lộ đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình hôn nhân của cặp đôi sau thời gian yêu đương ngọt ngào.
Trong những hình ảnh được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ, cô dâu Mù Tạt rạng rỡ, hào hứng tạo dáng trong sự chào đón, cổ vũ của người thân, quan khách.
Trong một số story của Mù Tạt, có thể thấy lễ ăn hỏi được tổ chức trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần chỉn chu, sang trọng. Không gian buổi lễ được trang trí chủ đạo bằng hoa tươi, tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế.
Trong ngày trọng đại, MC Mù Tạt chiếm trọn "spotlight" khi diện chiếc áo dài truyền thống thướt tha. Lối trang điểm tự nhiên làm tôn lên những đường nét thanh tú và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi cô. Trong khi đó Đức Huy lịch lãm đứng bên cạnh cũng không kém phần hạnh phúc.
Mù Tạt còn khéo khoe 'của hồi môn' của các cô các bác là nhẫn, vòng tay vàng có giá trị không nhỏ. Cô hài hước kể được mọi người gọi dậy khi đang ngủ để "dúi" vàng vào tay.
Mối tình giữa một nữ MC tài năng, sắc sảo của VTV và một cầu thủ bản lĩnh, đầy nhiệt huyết của đội tuyển quốc gia luôn là đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Dù khá kín tiếng trong quá trình hẹn hò, nhưng mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.
Tháng 11/2025, sau khoảng thời gian yêu đương, Đức Huy ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch Hàn Quốc.
Tiền vệ Đức Huy và MC Mù Tạt chính thức công khai chuyện tình cảm hồi tháng 3/2025. Huyền Trang từng tiết lộ cô và nửa kia gặp nhau lần đầu 8 năm trước, trong một chương trình giao lưu với lứa cầu thủ Thường Châu mà cô làm MC.
Trước Tết Nguyên đán, Đức Huy và Mù Tạt cũng từng úp mở một số hình ảnh được cho là ảnh cưới của cặp đôi, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
Mối quan hệ của cả hai được cho là rất gắn bó khi Mù Tạt thường xuyên xuất hiện và có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với gia đình nam cầu thủ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Dự kiến sau lễ ăn hỏi, lễ cưới chính thức của Đức Huy và Mù Tạt sẽ sớm được tổ chức tại một khách sạn ở Hà Nội.
#Mù Tạt #Đức Huy #lễ ăn hỏi #hôn nhân #chuyện tình cầu thủ #mc mù tạt lễ ăn hỏi

