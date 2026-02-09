Loại thịt ít béo giàu khoáng chất, tốt cho sức khỏe tổng thể

Hà Nội

Sống Khỏe

Với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt dê giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, thiếu máu, hỗ trợ da đẹp và tăng cường sinh lực, nhưng cần sử dụng vừa phải.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực của nhiều quốc gia châu Á, thịt dê còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú và những lợi ích tích cực đối với sức khỏe. Với hương vị đậm đà, dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, thịt dê ngày càng xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của các gia đình hiện đại. Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia, thịt dê non, khoảng 6–9 tháng tuổi, thường cho chất lượng tốt nhất. Ở giai đoạn này, thớ thịt mềm, ít mùi và hàm lượng dưỡng chất cao, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Ảnh minh họa
So với các loại thịt đỏ khác như bò, heo hay cừu, thịt dê có hàm lượng calo, chất béo bão hòa và cholesterol thấp hơn, nhờ đó trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc quan tâm đến sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa
Về mặt dinh dưỡng, thịt dê là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu sắt, kẽm, kali và vitamin B12. Những vi chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, duy trì hệ thần kinh và giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Đáng chú ý, thịt dê có hàm lượng natri thấp nhưng lại dồi dào khoáng chất thiết yếu, góp phần ổn định huyết áp và hỗ trợ chức năng tim mạch. Ảnh minh họa
Không chỉ dừng lại ở giá trị dinh dưỡng, thịt dê còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý. Trong loại thịt này có chứa axit linoleic liên hợp – một axit béo có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ thành mạch máu và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Tỷ lệ chất béo không bão hòa cao hơn chất béo bão hòa cũng giúp giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, hàm lượng sắt, kali và vitamin B12 dồi dào trong thịt dê giúp thúc đẩy quá trình tạo hồng cầu, cải thiện lưu thông máu. Đây là thực phẩm phù hợp với người bị thiếu máu do thiếu sắt, phụ nữ mang thai hoặc những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt. Thịt dê cũng cung cấp một lượng omega-3 tự nhiên, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe xương khớp, đồng thời góp phần cải thiện làn da, giúp da khỏe mạnh và hạn chế lão hóa sớm. Ảnh minh họa
Theo quan niệm y học cổ truyền, thịt dê có tính ấm, thường được dùng trong các món ăn bồi bổ cơ thể. Nhiều món ăn từ dê như dê hầm thuốc Bắc hay các món chế biến cầu kỳ khác được nhiều người lựa chọn với mục đích tăng cường thể lực và hỗ trợ sinh lực nam giới. Ngoài ra, các vitamin nhóm B trong thịt dê còn giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da, cải thiện tình trạng da khô, sạm và hỗ trợ tóc chắc khỏe hơn. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, để thịt dê phát huy tối đa lợi ích, việc sử dụng cần có chừng mực và đúng cách. Do có tính nóng, ăn quá nhiều thịt dê có thể gây nhiệt miệng, lở miệng, sưng lợi hoặc cảm giác khó chịu trong người. Ảnh minh họa
Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo không nên uống trà xanh ngay sau khi ăn thịt dê, bởi axit tannic trong trà có thể kết hợp với protein, gây khó tiêu hoặc táo bón. Bên cạnh đó, việc kết hợp thịt dê với giấm chua hoặc các gia vị, thực phẩm có tính nóng mạnh như ớt, tiêu, bí đỏ cũng nên hạn chế để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, thịt dê là thực phẩm tốt cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý. Việc ăn với lượng vừa phải, lựa chọn cách chế biến phù hợp và kết hợp cùng chế độ ăn uống cân đối, đa dạng sẽ giúp người tiêu dùng tận dụng được tối đa những lợi ích mà loại thực phẩm này mang lại. Ảnh minh họa
