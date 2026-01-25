Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lộ diện 'ma cà rồng' đáng sợ trong thế giới khủng long

Giải mã

Lộ diện 'ma cà rồng' đáng sợ trong thế giới khủng long

Jeholopterus là một trong những loài bò sát bay cổ đại kỳ lạ nhất, giúp hé lộ bức tranh đa dạng của bầu trời kỷ Jura.

T.B (tổng hợp)
Là một loài thằn lằn bay sống vào kỷ Jura muộn. Jeholopterus tồn tại cách đây khoảng 160 triệu năm, cùng thời với nhiều loài khủng long ăn thịt và ăn cỏ, khi hệ sinh thái trên cạn và trên không đều đang bùng nổ về đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
Là một loài thằn lằn bay sống vào kỷ Jura muộn. Jeholopterus tồn tại cách đây khoảng 160 triệu năm, cùng thời với nhiều loài khủng long ăn thịt và ăn cỏ, khi hệ sinh thái trên cạn và trên không đều đang bùng nổ về đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm thằn lằn bay cổ có cấu trúc nguyên thủy. Loài này nằm trong họ Anurognathidae, đặc trưng bởi đuôi rất ngắn, đầu to và đôi cánh rộng, khác biệt rõ rệt với các pterosaur cổ dài xuất hiện về sau. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm thằn lằn bay cổ có cấu trúc nguyên thủy. Loài này nằm trong họ Anurognathidae, đặc trưng bởi đuôi rất ngắn, đầu to và đôi cánh rộng, khác biệt rõ rệt với các pterosaur cổ dài xuất hiện về sau. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước nhỏ nhưng ngoại hình gây ấn tượng mạnh. Sải cánh của Jeholopterus chỉ khoảng 90 cm, nhưng hộp sọ lớn với hàm rộng tạo cho nó vẻ ngoài dữ dằn, khiến nhiều người lầm tưởng đây là sinh vật hung hãn. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước nhỏ nhưng ngoại hình gây ấn tượng mạnh. Sải cánh của Jeholopterus chỉ khoảng 90 cm, nhưng hộp sọ lớn với hàm rộng tạo cho nó vẻ ngoài dữ dằn, khiến nhiều người lầm tưởng đây là sinh vật hung hãn. Ảnh: Pinterest.
Đôi mắt lớn thích nghi với hoạt động ban đêm. Kích thước hốc mắt cho thấy Jeholopterus có thị lực tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, nhiều khả năng là loài săn mồi về đêm hoặc lúc chạng vạng. Ảnh: Pinterest.
Đôi mắt lớn thích nghi với hoạt động ban đêm. Kích thước hốc mắt cho thấy Jeholopterus có thị lực tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, nhiều khả năng là loài săn mồi về đêm hoặc lúc chạng vạng. Ảnh: Pinterest.
Thường bị hiểu sai trong văn hóa đại chúng. Jeholopterus từng bị mô tả như “ma cà rồng khủng long”, nhưng trên thực tế không có bằng chứng nào cho thấy nó hút máu, mà chỉ là một loài thằn lằn bay nhỏ vô hại. Với hàm ngắn, rộng và nhiều răng nhỏ sắc, Jeholopterus rất phù hợp để bắt côn trùng khi đang bay. Ảnh: Pinterest.
Thường bị hiểu sai trong văn hóa đại chúng. Jeholopterus từng bị mô tả như “ma cà rồng khủng long”, nhưng trên thực tế không có bằng chứng nào cho thấy nó hút máu, mà chỉ là một loài thằn lằn bay nhỏ vô hại. Với hàm ngắn, rộng và nhiều răng nhỏ sắc, Jeholopterus rất phù hợp để bắt côn trùng khi đang bay. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể có thể được phủ lông tơ. Một số hóa thạch cho thấy dấu vết cấu trúc giống lông, gợi ý Jeholopterus có lớp phủ cách nhiệt, giúp điều hòa thân nhiệt khi bay trong không khí mát. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Cơ thể có thể được phủ lông tơ. Một số hóa thạch cho thấy dấu vết cấu trúc giống lông, gợi ý Jeholopterus có lớp phủ cách nhiệt, giúp điều hòa thân nhiệt khi bay trong không khí mát. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Hóa thạch được phát hiện tại hệ tầng Jehol nổi tiếng. Tên gọi Jeholopterus bắt nguồn từ vùng Jehol ở Trung Quốc, nơi bảo tồn xuất sắc nhiều loài khủng long, chim cổ và bò sát bay với chi tiết hiếm có. Ảnh: tumblr.com.
Hóa thạch được phát hiện tại hệ tầng Jehol nổi tiếng. Tên gọi Jeholopterus bắt nguồn từ vùng Jehol ở Trung Quốc, nơi bảo tồn xuất sắc nhiều loài khủng long, chim cổ và bò sát bay với chi tiết hiếm có. Ảnh: tumblr.com.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài bò sát bay cổ đại #Khủng long kỷ Jura #Thằn lằn bay cổ #Sinh vật huyền bí và hiểu lầm #Cấu trúc và đặc điểm Jeholopterus #Hoạt động ban đêm của sinh vật cổ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT