Liền kề mặt nước, mật độ cực thấp, kiến trúc sang trọng: Ba lợi thế tạo sức hút cho các dinh thự Isla Bella

Tại đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), Isla Bella hội tụ những yếu tố hiếm hoi tạo nên giá trị bền vững qua thời gian của một BĐS cao cấp.

Tài sản liền kề mặt nước: Nền tảng giữ giá trong mọi chu kỳ

Theo báo cáo Waterfront Homes 2025 của Knight Frank, BĐS ven mặt nước có giá cao hơn tới 51% so với BĐS thông thường, riêng nhóm tài sản ven biển còn cao hơn tới 66%. Không chỉ mang lại giá trị phong thủy và cảm xúc, BĐS hướng thủy luôn được xếp vào nhóm tài sản cao cấp nhất và duy trì sức hút bền bỉ theo năm tháng.

Tại Vinhomes Royal Island, khu Isla Bella là đại diện tiêu biểu cho dòng sản phẩm này khi 100% biệt thự đều sở hữu từ 7 - 10m đường biển riêng sau nhà, không bị chia cắt bởi dải phân cách vật lý hay các tuyến giao thông. Đây là dạng tài sản “chạm nước thật”, khác biệt với những sản phẩm chỉ có tầm nhìn hoặc hướng thủy gián tiếp.

100% biệt thự tại Isla Bella đều sở hữu từ 7 - 10m đường biển riêng sau nhà

Một lợi thế nổi bật khác của Isla Bella nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu đa tầng. Nếu BĐS ven mặt nước ở xa trung tâm thường chỉ phù hợp với làm second home, thì các biệt thự liền kề mặt nước trong một đô thị đảo đã vận hành đồng bộ giúp mở rộng tệp khách hàng, từ giới thành đạt có nhu cầu ở thực, nhóm tích lũy tài sản dài hạn, đến những chủ nhân theo đuổi phong cách sống gắn với vị thế.

Thực tế quốc tế đã chứng minh sức bền của mô hình này. Sentosa Cove, khu đô thị đảo cao cấp tại Singapore, với đặc trưng tiếp giáp mặt nước và tiện ích khép kín, ghi nhận mức tăng giá hơn 180% trong giai đoạn đầu và duy trì khả năng giữ giá ngay cả khi thị trường điều chỉnh.

Đặt trong bối cảnh đó, biệt thự Isla Bella với vị trí lõi đảo, tiếp giáp mặt nước và hưởng lợi từ hệ sinh thái đô thị đã vận hành của Vinhomes Royal Island được nhìn nhận như lớp tài sản nền tảng, phù hợp với tầm nhìn tích lũy dài hạn của dòng vốn tinh hoa.

Mật độ xây dựng thấp, số lượng giới hạn: Tài sản truyền đời quý hiếm

Với các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, những dự án sở hữu mật độ xây dựng thấp thường đồng nghĩa với quỹ sản phẩm giới hạn và khả năng gia tăng giá trị cao hơn theo thời gian.

Isla Bella có mật độ xây dựng chỉ 14,2%, thấp nhất tại Vinhomes Royal Island. Trên nền mật độ này, khu biệt thự được bao bọc bởi 16 ha cây xanh và mặt nước, cùng gần 30.000 m2 công viên đa trải nghiệm với hệ 5 công viên chủ đề liên hoàn. Không gian sống vì thế đạt tới độ khoáng đạt hiếm thấy, với khoảng lùi rộng, tầm nhìn mở và sự riêng tư được bảo toàn cho từng căn biệt thự.

Toàn khu Isla Bella chỉ có 86 căn biệt thự đơn lập và 132 căn biệt thự song lập

Đáng chú ý, toàn khu chỉ có 86 căn đơn lập và 132 căn song lập. Càng ít người sở hữu, càng ít người muốn bán, tài sản càng trở nên quý hiếm theo thời gian. Đây là nền tảng của một lớp đầu tư không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, mà hướng tới tích lũy giá trị và lưu giữ truyền đời.

Kiến trúc sang trọng: Tăng khả năng giữ giá và sức bền danh tiếng

Đối với BĐS cao cấp, kiến trúc không chỉ tạo nên diện mạo riêng, mà còn là yếu tố quyết định giá trị dài hạn và sức bền danh tiếng của tài sản. Với Isla Bella, kiến trúc được tiếp cận như một “điểm neo” tích sản, nơi thẩm mỹ, kỹ thuật và cảm xúc sống cùng hội tụ.

Các biệt thự được xây dựng theo ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải sang trọng. Lối tạo tác “may đo” thể hiện rõ qua từng chi tiết, như cổng vòm đón gió, hiên rộng, ban công sắt rèn nghệ thuật, cửa sổ cao tràn ánh sáng; mái ngói terracotta thủ công; các chi tiết đá, gỗ, phào chỉ và lan can đều được hoàn thiện qua bàn tay nghệ nhân. Đây là phong cách kiến trúc đề cao tính bền vững, không chạy theo xu hướng ngắn hạn và càng sử dụng càng gia tăng giá trị cảm xúc.

Về quy mô, mỗi biệt thự sở hữu mặt tiền rộng 7 - 10 m, cao 4 tầng, diện tích sử dụng từ 380 - 450 m2, đủ lớn để đảm bảo sự riêng tư, linh hoạt công năng và chuẩn sống nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Biệt thự Isla Bella được đánh giá cao về chất lượng hoàn thiện

Đáng chú ý, thực tế bàn giao cho thấy biệt thự Isla Bella đều đạt độ hoàn thiện cao và tinh xảo hơn so với hình ảnh 3D ban đầu, cho thấy mức độ đầu tư, năng lực triển khai và kiểm soát chất lượng đều ở ngưỡng vượt trội. Yếu tố này quyết định khả năng giữ giá và danh tiếng dự án trong dài hạn.

Hội tụ ba lớp giá trị hiếm có gồm vị trí liền kề mặt nước, mật độ xây dựng thấp với nguồn cung giới hạn và kiến trúc hoàn thiện tinh xảo vượt kỳ vọng, Isla Bella hình thành một cấu trúc tài sản bền vững mà dòng vốn tinh hoa tìm kiếm. Đây không phải là sản phẩm chạy theo chu kỳ ngắn hạn, mà là loại hình BĐS tích lũy giá trị ổn định qua thời gian.