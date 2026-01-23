Hà Nội

Xã hội

Lịch cấm đường phục vụ bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Tối 23/1, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiên Tuấn

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án phân luồng, cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường.

img-1545jpg.jpg

Cụ thể, tạm cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe phục vụ Đại hội và xe có phù hiệu bảo vệ) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Bên cạnh đó, hạn chế phương tiện, đặc biệt là ô tô, trên các tuyến Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm) và Mễ Trì.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, Công an Hà Nội sẽ duy trì phương án cấm, hạn chế và phân luồng giao thông linh hoạt theo từng khung giờ, từng hoạt động cụ thể, tập trung vào các tuyến đường dẫn tới khu vực tổ chức Đại hội, nơi lưu trú của đại biểu và các tuyến có đoàn xe ưu tiên di chuyển.

Xe bán tải gây tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Huế

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49B (đoạn qua phường Phong Quảng, TP Huế), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h ngày 22/01, xe tải mang biển kiểm soát 75A-386.3x do tài xế Trần Văn Quang (31 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B.

Khi đi qua đoạn gần cổng trường THPT Tố Hữu, thuộc địa phận phường Phong Quảng thì bất ngờ xe tải này va chạm với nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp của người dân đi chợ sớm và nhóm học sinh đang đến trường.

