Lịch cấm đường phục vụ bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án phân luồng, cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường.

Cụ thể, tạm cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe phục vụ Đại hội và xe có phù hiệu bảo vệ) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Bên cạnh đó, hạn chế phương tiện, đặc biệt là ô tô, trên các tuyến Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm) và Mễ Trì.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, Công an Hà Nội sẽ duy trì phương án cấm, hạn chế và phân luồng giao thông linh hoạt theo từng khung giờ, từng hoạt động cụ thể, tập trung vào các tuyến đường dẫn tới khu vực tổ chức Đại hội, nơi lưu trú của đại biểu và các tuyến có đoàn xe ưu tiên di chuyển.