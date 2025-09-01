Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Lệnh cấm động cơ đốt trong từ 2035 gây chia rẽ giới sản xuất ôtô

Các hiệp hội ôtô châu Âu ACEA và CLEPA đề nghị EU hoãn hoặc bãi bỏ lệnh cấm xe xăng dầu vào 2035, lo ngại tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp và thị trường.

Thảo Nguyễn
Video: Châu Âu cấm ôtô chạy xăng dầu từ 2035 (Theo: THQH).

Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quy định khí thải với mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng CO2 vào năm 2030 và tiến tới loại bỏ hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) từ 2035. Tuy nhiên, kế hoạch này ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối từ nhiều hãng xe, cho rằng lộ trình quá gấp gáp, khó khả thi và có thể khiến ngành công nghiệp ôtô châu Âu “lao vào đường cùng”.

Trong bức thư ngỏ gửi EU, ông Ola Kallenius - Chủ tịch ACEA kiêm CEO Mercedes-Benz và ông Matthias Zink - Chủ tịch CLEPA, đã chỉ trích quy định quá cứng nhắc, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đạt mức phát thải ròng bằng 0 chỉ trong vòng 9 năm là điều bất khả thi.

3-7928.jpg

Hiện tại, xe điện mới chỉ chiếm khoảng 15% doanh số ôtô tại châu Âu, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Doanh số chậm khiến nhiều hãng gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư vào pin và hạ tầng. Porsche thậm chí đã phải dừng kế hoạch xây dựng nhà máy pin và kéo dài vòng đời một số mẫu xe xăng để cân đối chi phí.

Các hiệp hội ACEA và CLEPA cho rằng cần có lộ trình mềm dẻo hơn: nới lỏng quy định khí thải trung hạn, tăng ưu đãi cho khách hàng mua EV, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trạm sạc và chuỗi cung ứng pin trong khu vực. Đồng thời, nhiều hãng cũng đề xuất tiếp tục phát triển xe hybrid như giải pháp trung gian hợp lý thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào EV.

2-3026.jpg

Không phải tất cả hãng xe đều đồng tình. Ông Marc Hedrich - CEO Kia Europe nhận định việc hủy bỏ lệnh cấm 2035 có thể gây bất lợi cho những thương hiệu đã đầu tư mạnh vào EV. Kia chuẩn bị tung loạt xe điện mới và việc duy trì xe xăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Trước đó, EU đã có điều chỉnh nhỏ khi cho phép tính trung bình lượng khí thải cho giai đoạn 2025-2027 thay vì từng năm. Tuy nhiên, các mục tiêu trung và dài hạn vẫn rất khắt khe, với giới hạn giảm còn 49,5 g/km giai đoạn 2030-2034 và 0 g/km từ năm 2035.

4-8918.jpg

Giới quan sát cho rằng số phận của lệnh cấm 2035 sẽ có ảnh hưởng vượt xa phạm vi châu Âu. Nếu EU kiên định, nhiều hãng xe buộc phải tái cấu trúc sản phẩm, thậm chí loại bỏ hoàn toàn một số dòng xe xăng vì không còn tính khả thi kinh tế. Ngược lại, nếu EU lùi thời hạn, các hãng có thêm thời gian phát triển hạ tầng, công nghệ và từng bước chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Dù còn nhiều tranh cãi, mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 vẫn là cam kết chung. Vấn đề nằm ở cách thức và tốc độ triển khai sao cho cân bằng giữa môi trường, lợi ích kinh tế và khả năng cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp ôtô châu Âu.

#Châu Âu cấm ôtô chạy xăng dầu #loại bỏ xe sử dụng động cơ đốt trong #doanh số ôtô tại châu Âu #hiệp hội ACEA và CLEPA #phát triển xe hybrid #hủy bỏ lệnh cấm xe xăng từ 2035

Bài liên quan

Xe

Cấm xe máy xăng - "xanh hoá giao thông" cần đủ hạ tầng và chính sách

Chưa đầy gần 1 năm nữa, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1. Tuy nhiên, hạ tầng, chính sách hỗ trợ và khả năng thích ứng của người dân liệu đã sẵn sàng?

Viedeo: Yamaha Xmax 300 ''xe tay ga thể thao cho người sống vùng ven''.

Người dân và doanh nghiệp trong cuộc chạy đua chuyển đổi

Xem chi tiết

Xe

Cấm xe máy xăng, Hà Nội sẽ đưa buýt mini chạy trong vành đai 1

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, xe buýt mini từ 8-12 chỗ sẽ lăn bánh để tăng độ tiếp cận người dân trong khu vực Vành đai 1, tiến tới không lưu thông xe máy xăng.

Video: Thị trường xe điện hưởng lợi khi cấm xe máy xăng dầu (Theo HTV).

Tại tọa đàm "Chuyển đổi xe máy xăng ở nội đô: Vì một Hà Nội xanh" mới đây, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, trên địa bàn Hà Nội hiện có 6,9 triệu xe máy và xấp xỉ gần 1,5 triệu xe máy của các tỉnh khác thường xuyên hoạt động.

Xem chi tiết

Xe

Ôtô điện sẽ bán vượt xe xăng, dầu tại Trung Quốc năm 2025

Nếu dự báo từ các ngân hàng và nhà phân tích lớn là chính xác, Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu về thị phần ôtô điện sớm hơn 10 năm.

Video: BYD đổ bộ Việt Nam - Cơ hội nào khi người tiêu dùng?
Nhu cầu mua xe điện của khách hàng không mạnh như dự đoán cách đây nhiều năm khiến các nhà sản xuất ôtô phải xem xét lại chiến lược điện khí hóa dòng sản phẩm của mình. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra ở Trung Quốc. Nếu báo cáo của tờ The Financial Times là đáng tin cậy, doanh số bán ôtô điện tại thị trường tỷ dân này nhiều khả năng sẽ vượt qua xe dùng động cơ đốt trong ngay trong năm 2025.
Trích dẫn dự báo từ các ngân hàng và nhà phân tích lớn như UBS, HSBC, Morningstar và Wood Mackenzie, tờ The Financial Times cho biết doanh số bán xe điện tại Trung Quốc, bao gồm cả ôtô điện chạy bằng pin và xe hybrid sạc điện, sẽ vượt qua mốc 12 triệu chiếc vào năm 2025, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều này trái ngược với doanh số xe xăng, dầu truyền thống vốn bị dự đoán sẽ giảm 10% xuống dưới 11 triệu chiếc.
Oto dien se ban vuot xe xang, dau tai Trung Quoc nam 2025
Nếu dự báo từ các ngân hàng và nhà phân tích lớn là chính xác, Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu về thị phần ôtô điện sớm hơn 10 năm. 
Từ năm 2020, Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng thị phận của xe điện lên 50% vào năm 2035. Nếu dự đoán trên là chính xác, đất nước tỷ dân sẽ đạt được mục tiêu sớm hơn 10 năm.
Theo dữ liệu do The Financial Times công bố, sau khi đạt mục tiêu ôtô điện tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng vọt và có thể vượt quá con số 18 triệu vào năm 2034. Trong khi đó, doanh số bán các mẫu xe xăng, dầu thông thường sẽ theo quỹ đạo đi xuống, có thể chạm mức thấp nhất là 2,93 triệu chiếc vào năm 2034.
Trong năm 2025, xe PHEV dự kiến sẽ đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay tại thị trường Trung Quốc với mức 4,39 triệu chiếc. Loại phương tiện này có thể tăng trưởng đều đặn lên mức đỉnh điểm là 6,05 triệu vào năm 2033. Doanh số của xe hybrid thông thường có thể dao động trong khoảng từ 730.000 đến 1 triệu chiếc trong thập kỷ tới.
Oto dien se ban vuot xe xang, dau tai Trung Quoc nam 2025-Hinh-2

Theo The Financial Times công bố, sau khi đạt mục tiêu, xe điện tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng vọt và có thể vượt quá con số 18 triệu vào năm 2034.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới