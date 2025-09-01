Lệnh cấm động cơ đốt trong từ 2035 gây chia rẽ giới sản xuất ôtô

Video: Châu Âu cấm ôtô chạy xăng dầu từ 2035 (Theo: THQH).

Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quy định khí thải với mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng CO2 vào năm 2030 và tiến tới loại bỏ hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) từ 2035. Tuy nhiên, kế hoạch này ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối từ nhiều hãng xe, cho rằng lộ trình quá gấp gáp, khó khả thi và có thể khiến ngành công nghiệp ôtô châu Âu “lao vào đường cùng”.

Trong bức thư ngỏ gửi EU, ông Ola Kallenius - Chủ tịch ACEA kiêm CEO Mercedes-Benz và ông Matthias Zink - Chủ tịch CLEPA, đã chỉ trích quy định quá cứng nhắc, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đạt mức phát thải ròng bằng 0 chỉ trong vòng 9 năm là điều bất khả thi.

Hiện tại, xe điện mới chỉ chiếm khoảng 15% doanh số ôtô tại châu Âu, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Doanh số chậm khiến nhiều hãng gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư vào pin và hạ tầng. Porsche thậm chí đã phải dừng kế hoạch xây dựng nhà máy pin và kéo dài vòng đời một số mẫu xe xăng để cân đối chi phí.

Các hiệp hội ACEA và CLEPA cho rằng cần có lộ trình mềm dẻo hơn: nới lỏng quy định khí thải trung hạn, tăng ưu đãi cho khách hàng mua EV, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trạm sạc và chuỗi cung ứng pin trong khu vực. Đồng thời, nhiều hãng cũng đề xuất tiếp tục phát triển xe hybrid như giải pháp trung gian hợp lý thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào EV.

Không phải tất cả hãng xe đều đồng tình. Ông Marc Hedrich - CEO Kia Europe nhận định việc hủy bỏ lệnh cấm 2035 có thể gây bất lợi cho những thương hiệu đã đầu tư mạnh vào EV. Kia chuẩn bị tung loạt xe điện mới và việc duy trì xe xăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Trước đó, EU đã có điều chỉnh nhỏ khi cho phép tính trung bình lượng khí thải cho giai đoạn 2025-2027 thay vì từng năm. Tuy nhiên, các mục tiêu trung và dài hạn vẫn rất khắt khe, với giới hạn giảm còn 49,5 g/km giai đoạn 2030-2034 và 0 g/km từ năm 2035.

Giới quan sát cho rằng số phận của lệnh cấm 2035 sẽ có ảnh hưởng vượt xa phạm vi châu Âu. Nếu EU kiên định, nhiều hãng xe buộc phải tái cấu trúc sản phẩm, thậm chí loại bỏ hoàn toàn một số dòng xe xăng vì không còn tính khả thi kinh tế. Ngược lại, nếu EU lùi thời hạn, các hãng có thêm thời gian phát triển hạ tầng, công nghệ và từng bước chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Dù còn nhiều tranh cãi, mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 vẫn là cam kết chung. Vấn đề nằm ở cách thức và tốc độ triển khai sao cho cân bằng giữa môi trường, lợi ích kinh tế và khả năng cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp ôtô châu Âu.