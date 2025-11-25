Hà Nội

Lệ Quyên U50 gây sốt với outfit bó sát khoe đường cong

"Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với ảnh khoe trọn thân hình săn chắc, gợi cảm trong chuyến lưu diễn tại Vancouver. 

Trong chuyến trở lại Vancouver biểu diễn và nghỉ dưỡng, Lệ Quyên khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh khoe sắc vóc nổi bật.
Dù thời tiết thành phố ngập trong mưa phùn và cái lạnh đặc trưng, nữ ca sĩ vẫn rạng rỡ với thần thái tự tin, phong cách cuốn hút và gu thời trang không thể trộn lẫn.
Lần này, Lệ Quyên chọn tông nude và be làm chủ đạo, kết hợp áo ôm sát tôn đường cong và chân váy da dáng ngắn giúp khoe đôi chân thon gọn.
Đôi boots cao mang lại vẻ cá tính hiện đại, trong khi chiếc áo khoác lông thời thượng cùng túi xách đỏ nổi bật tạo nên điểm nhấn sang chảnh trong outfit của Lệ Quyên giữa không gian khách sạn mang phong cách châu Âu.
Ở tuổi U50, Lệ Quyên vẫn duy trì vóc dáng săn chắc và vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ.
Sự chỉn chu trong hình ảnh, thần thái cuốn hút cùng phong cách thời trang ngày càng sắc sảo giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mỗi lần xuất hiện.
Từ ngày công khai hẹn hò với người yêu kém tuổi Lâm Bảo Châu, ca sĩ Lệ Quyên như 'lột xác' bản thân.
Không khó để nhận thấy sự 'lột xác' ấn tượng trong gu ăn mặc của 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên thời gian gần đây. Thay vì những bộ cánh cầu kỳ, lộng lẫy thường thấy, cô ưu tiên những mẫu váy áo tối giản nhưng vẫn vô cùng gợi cảm.
Điểm nhấn trong phong cách mới của Lệ Quyên chính là những chiếc váy ôm sát cơ thể.
Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp ngày càng mặn mà và quyến rũ của Lệ Quyên. Ảnh: FB Lệ Quyên
