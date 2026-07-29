Lâm Đồng: Đôn đốc giải ngân nguồn vốn ODA Nhật Bản cho hạ tầng nông nghiệp

Sáng ngày 28/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp giai đoạn 1.

Đánh giá tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chỉ ra rằng tiến độ triển khai dự án trong thời gian qua đang ở mức rất chậm. Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá lại toàn bộ tính khả thi cũng như hiệu quả thực tế của từng tiểu dự án.

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản. Dự án có quy mô gồm 15 tiểu dự án, được thiết kế theo 03 hợp phần chính: xây dựng Trung tâm giao dịch hoa tại khu vực Đà Lạt; đầu tư hệ thống giao thông kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp; nâng cấp và xây mới các công trình thủy lợi bảo đảm tưới tiêu cho khoảng 1.075 ha đất canh tác. Tổng thể dự án đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện chuỗi giá trị và định hướng đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm sản xuất rau, hoa chất lượng cao theo hướng bền vững.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đánh giá toàn diện tính khả thi của từng tiểu dự án ODA nhằm phát triển vùng sản xuất rau, hoa chất lượng cao và bền vững.

Trước đó, báo cáo về tình hình thực hiện, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tổ chức thủ tục lựa chọn nhà thầu, đồng thời tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các hạng mục đủ điều kiện. Tuy nhiên, việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định đối với các tiểu dự án vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị tư vấn và nhà thầu đẩy nhanh khâu thiết kế, thẩm định và tổ chức thi công trên công trường. Song song đó, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra thực địa, kịp thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân nguồn vốn theo đúng kế hoạch, sớm đưa các công trình vào vận hành phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.