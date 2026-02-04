Kịp thời giúp cháu bé 3 tuổi đi lạc trở về với gia đình ở Hà Nội

Sau hơn một giờ đồng hồ khẩn trương xác minh, Công an phường đã xác định được cháu bé và liên hệ mời gia đình đến nhận lại cháu.

Ngày 4/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Dương Nội đã kịp thời tiếp nhận thông tin, triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm và nhanh chóng giúp cháu bé 3 tuổi đi lạc trở về an toàn với gia đình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Gia đình đến đón cháu bé tại Công an phường Dương Nội.

Theo đó, khoảng 12h40 ngày 2/2/2026, Công an phường Dương Nội tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một cháu bé khoảng 3 tuổi đi lạc tại khu vực số 125 Ỷ La, phường Dương Nội trong tình trạng hoảng sợ, không nhớ rõ địa chỉ cư trú và thông tin người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc, trấn an tinh thần; đồng thời triển khai các biện pháp xác minh. Lực lượng Công an tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh khu vực, thông báo trên các nhóm Zalo an ninh, trật tự, phối hợp với tổ dân phố và quần chúng Nhân dân để xác định nhân thân cháu bé.

Sau hơn một giờ đồng hồ khẩn trương xác minh, Công an phường đã xác định được cháu bé là Dương Đan Trường (3 tuổi, trú tại tổ dân phố Thắng Lợi) và liên hệ mời gia đình đến nhận lại cháu. Khi gặp lại con, gia đình cháu không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an và Nhân dân đã nhiệt tình hỗ trợ.

