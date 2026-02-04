Hà Nội

Xã hội

Kịp thời giúp cháu bé 3 tuổi đi lạc trở về với gia đình ở Hà Nội

Sau hơn một giờ đồng hồ khẩn trương xác minh, Công an phường đã xác định được cháu bé và liên hệ mời gia đình đến nhận lại cháu.

Gia Đạt

Ngày 4/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Dương Nội đã kịp thời tiếp nhận thông tin, triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm và nhanh chóng giúp cháu bé 3 tuổi đi lạc trở về an toàn với gia đình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

31.jpg
Gia đình đến đón cháu bé tại Công an phường Dương Nội.

Theo đó, khoảng 12h40 ngày 2/2/2026, Công an phường Dương Nội tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một cháu bé khoảng 3 tuổi đi lạc tại khu vực số 125 Ỷ La, phường Dương Nội trong tình trạng hoảng sợ, không nhớ rõ địa chỉ cư trú và thông tin người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc, trấn an tinh thần; đồng thời triển khai các biện pháp xác minh. Lực lượng Công an tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh khu vực, thông báo trên các nhóm Zalo an ninh, trật tự, phối hợp với tổ dân phố và quần chúng Nhân dân để xác định nhân thân cháu bé.

Sau hơn một giờ đồng hồ khẩn trương xác minh, Công an phường đã xác định được cháu bé là Dương Đan Trường (3 tuổi, trú tại tổ dân phố Thắng Lợi) và liên hệ mời gia đình đến nhận lại cháu. Khi gặp lại con, gia đình cháu không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an và Nhân dân đã nhiệt tình hỗ trợ.

Xã hội

Đội 0 đồng Huế giúp du khách tìm thấy 2 cây vàng rơi xuống sông Hương

Sau nhiều giờ nỡ lực tìm kiếm, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế (TP Huế) đã tìm thấy 2 cây vàng của người dân bị rơi xuống sông Hương.

Chiều 20/01, thông tin từ Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế xác nhận, đội vừa tìm thấy 2 cây vàng mà người dân không may đánh rơi xuống sông Hương.

su-that-vu-nguoi-dan-danh-roi-2-cay-vang-xuong-song-huong-2-163-8436.jpg
Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế tìm thấy 1 cây vàng tại cầu đi bộ gỗ Lim.
Xem chi tiết

Xã hội

Dòng chữ dặn dò con trai trong cuốn sổ của nữ chủ nhà nghỉ lộ tội ác man rợ

Theo người con trai, mẹ mình đã viết những lời dặn dò vào một cuốn sổ. Từ đây, Công an tìm được manh mối giúp phá một vụ án giết người man rợ.

images-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, sáng 1/2/2019, trời se lạnh, trước phòng trực ban Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội (cũ) xuất hiện một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng. Người này cho biết mình là quản lý cho một chuỗi nhà nghỉ Hoa Anh Đào do bà Đặng Thị H (SN 1960, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) làm chủ. Khoảng 2 ngày nay, người này đã không thể liên lạc được với bà H dù đã tìm đủ mọi cách. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
2.jpg
Theo nhân viên này, bà H có quan hệ xã hội khá rộng, việc bà đi đâu đó dăm ngày không hề lạ lẫm. Thế nhưng lần này có những dấu hiệu bất thường khiến người thân lo lắng, bất an. Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Chương Mỹ ngay lập tức cử một tổ cán bộ xuống địa bàn để xác minh thông tin. Căn nhà bà H sinh sống được xây dựng trên mảnh đất rộng 2.000m2, đây cũng là nơi đặt cơ sở nhà nghỉ Hoa Anh Đào nên khá rộng rãi. Vào thời điểm lực lượng Công an Chương Mỹ có mặt, căn nhà trống trơn, không người ở. (Căn nhà nơi và H sinh sống)
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời giúp cụ bà đi lạc vào quán cơm đoàn tụ với gia đình

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lo ngại cho sự an toàn của cụ, chủ quán đã chủ động đưa cụ đến Công an phường Việt Hưng, Hà Nội đề nghị giúp đỡ tìm người thân.

Ngày 19/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h00 ngày 18/12, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận một cụ bà đi lạc do chủ quán cơm tại số 108 P8, Khu đô thị Việt Hưng, cụm Giang Biên, phường Việt Hưng đưa đến trụ sở Công an phường nhờ hỗ trợ. Theo thông tin ban đầu, cụ bà không nhớ được thông tin cá nhân, bất ngờ đi lạc vào quán cơm. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lo ngại cho sự an toàn của cụ, chủ quán đã chủ động đưa cụ đến Công an phường Việt Hưng đề nghị giúp đỡ tìm người thân.

2.jpg
Người nhà đến đón cụ bà tại trụ sở Công an phường Việt Hưng.
Xem chi tiết

