Vi phạm môi trường, Công ty TNHH P&F Brothers Việt Nam bị phạt

UBND tỉnh Đồng Nai vừa đã ra Quyết định số 1044/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH P&F Brothers Việt Nam (địa chỉ tại Lô H, khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long An, huyện Nhơn Trạch) do không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Chang, Wei-Chih.

Công ty TNHH P&F Brothers Việt Nam.

Công ty này đã đưa dự án đi vào hoạt động chính thức trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Cụ thể, doanh nghiệp không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 265/QĐ-KCNĐN ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Tổng hợp hình thức xử phạt hành chính đối với cả 2 hành vi trên là 355 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH P&F Brothers Việt Nam chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Được biết, Công ty TNHH P&F Brothers Việt Nam được cấp phép đi vào hoạt động ngày 16/9/2020 (mã số thuế: 3603753418). Ngành nghề chính là sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng (không bao gồm công đoạn xi mạ).