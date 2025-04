Trà Vinh: Đã tìm được nhà thầu cung cấp vắc xin cho gia súc, gia cầm

Cạnh tranh của các nhà thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), “Dự toán Mua vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2025” được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 67/QĐ-SNN ngày 10/2/2025 đồng thời phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 92/QĐ-SNN ngày 10/2/2025, theo đó kế hoạch có 3 gói thầu thành phần, với nguồn từ Sử dụng kinh phí sự nghiệp được phân bổ trong dự toán năm 2025 theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh; Các gói đều giao cho Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư.

Gói thầu số 01: Mua vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2025 có giá 7,287 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng; do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Khang làm bên mời thầu, được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 28/2/2025 đến ngày 10/3/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số E2500058211_2502281349 ngày 28/2/2025 của Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trà Vinh)

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 10/3/2025, gói thầu có 1 nhà thầu độc lập và 1 liên danh tham gia dự thầu, cụ thể:

Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y AMAVAC dự thầu với giá 7,284 tỷ đồng

Liên danh AMAVET-AVAC-VIAVET (Công ty Cổ phần Kinh doanh thuốc thú y AMAVET - Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh) dự thầu với giá 7,267 tỷ đồng;

Sau thời gian xét thầu, ngày 20/03/2025, Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y Tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số KQ2500058211_2503200922 phê duyệt cho Liên danh AMAVET-AVAC-VIAVET trúng thầu với giá 7,267 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày. Danh mục hàng hóa chính là:

Vắc xin Lở mồm long móng type O, nhãn hiệu: AFTOGEN, hãng sản xuất: Biogénesis Bagó S.A;

Vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò, nhãn hiệu: Avac LSD Live, hãng sản xuất: Công ty cổ phần Avac Việt Nam;

Vắc xin Cúm gia cầm, nhãn hiệu: Vắc xin Cúm gia cầm Navet- Fluvac 2, hãng sản xuất: Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco;

Vắc xin Dại chó, nhãn hiệu: BIORABIES, hãng sản xuất: Biogénesis Bagó S.A;

Vắc xin Dịch tả heo Châu Phi, nhãn hiệu: Avac ASF Live, hãng sản xuất: Công ty cổ phần Avac Việt Nam;

Hóa chất sát trùng Tiêu chuẩn kỹ thuật, nhãn hiệu: SUPERCID, hãng sản xuất: Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh.

Trích quyết định số KQ2500058211_2503200922 phê duyệt cho Liên danh AMAVET-AVAC-VIAVET trúng thầu (Nguồn MSC) Năng lực của liên danh trúng thầu Liên danh AMAVET-AVAC-VIAVET gồm 03 công ty chuyên sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú y là: Công ty Cổ phần Kinh doanh thuốc thú y AMAVET - Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh. Công ty Cổ phần Kinh doanh thuốc Thú y AMAVET được thành lập năm 2007, có địa chỉ tại Khu Đô Thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội. Từ năm 2018 đến nay, Công ty đã tham gia khoảng 348 gói thầu, trúng 224 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 599 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Tiêu biểu gần đây có thể kể đến: Gói thầu Vắc xin và hóa chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thuộc Dự toán mua sắm "Vắc xin và hóa chất tiêu độc khử trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”; Ngày 25/03/2025, Chi Cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số KQ2500076952_2503251358 phê duyệt cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Thuốc Thú y AMAVET trúng thầu với giá 2,512 tỷ đồng (giá gói thầu 2,592 tỷ đồng), thực hiện trong 30 ngày.

Trích Quyết định số KQ2500076952_2503251358 phê duyệt cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Thuốc Thú y AMAVET trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu số 01: Mua sắm vắc xin phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thuộc Dự toán “Mua sắm vắc xin, vật tư tiêm phòng và hóa chất khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2025 của Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên”; Ngày 24/03/2025, Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên đã ký Quyết định số KQ2500040503_2503240935 phê duyệt cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Thuốc Thú y AMAVET trúng thầu với giá 16,083 tỷ đồng (giá gói thầu 24,421 tỷ đồng), thực hiện trong 270 ngày. Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam được thành lập năm 2015, có địa chỉ tại ấp Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2020 đến nay, Công ty đã tham gia khoảng 230 gói thầu, trúng 161 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 261 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Tiêu biểu gần đây có thể kể đến: Gói thầu số 01: Mua vắc xin tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo; Vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò; thuốc diệt Ruồi tại các chợ, khu chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc Dự toán mua sắm cùng tên; Ngày 27/03/2025, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội đã ký Quyết định số KQ2500073956_2503271657 phê duyệt cho Liên danh HANVET- AVAC (Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y - Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam) trúng thầu với giá 11,093 tỷ đồng (giá gói thầu 13,504 tỷ đồng), thực hiện trong 270 ngày. Trích Quyết định số KQ2500073956_2503271657 phê duyệt cho Liên danh HANVET- AVAC (Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y - Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam) trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu Mua vắc xin lở mồm long móng type O, thuộc “Dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; Ngày 24/03/2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký Quyết định số KQ2500056006_2503240953 phê duyệt cho Công ty Cổ Phần AVAC Việt Nam trúng thầu với giá 3,704 tỷ đồng (giá gói thầu 3,780 tỷ đồng), thực hiện trong 60 ngày. (Duy nhất công ty tham gia và trúng thầu)

Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh được thành lập năm 2002, có trụ sở tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Từ năm 2018 đến nay, Công ty đã tham gia 464 gói thầu, trúng 251 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 291 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Tiêu biểu gần đây có thể kể đến:

Gói thầu Mua thuốc sát trùng, thuộc “Dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; Ngày 24/3/2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký Quyết định Số KQ2500056464_2503241008 phê duyệt cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Liên Doanh Việt Anh trúng thầu với giá 1,512 tỷ đồng (giá gói thầu 2,084 tỷ đồng), thực hiện trong 60 ngày.

Trích Quyết định Số KQ2500056464_2503241008 phê duyệt cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Liên Doanh Việt Anh trúng thầu ( Nguồn MSC)

Gói thầu Mua hóa chất tiêu độc khử trùng triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024, thuộc Dự toán mua sắm “Mua hóa chất tiêu độc khử trùng triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024”; Ngày 6/12/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 970/QĐ-CNTY phê duyệt cho Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh trúng thầu với giá 1,782 tỷ đồng (giá gói thầu 1,782 tỷ đồng), thực hiện trong 10 ngày. (Đấu thầu trực tiếp)