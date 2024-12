TP HCM: Công ty Kiến Phước Thành 7 ngày trúng 6 gói thầu tại Quận 8

9 tháng trúng 34 gói thầu

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành (địa chỉ tại đường số 1, KDC Văn Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) thành lập năm 2007; lĩnh vực kinh doanh gồm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn; ông Trần Đăng Phước là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 16/2/2017; đã tham gia 229 gói thầu, trúng 213 gói, trượt 14 gói, 2 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 142,2 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, hơn 2,25 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty là nhà thầu quen mặt thường xuyên trúng tại Quận 8, thường trúng các gói thầu sửa chữa trường học, hẻm… Trong đó, các gói thầu công ty trúng tại Trường Mầm non Tuổi Thơ, Trường Mầm non Bé Ngoan, Trường Mầm non Thỏ Ngọc, Trường Tiểu học Bông Sao, Trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông, Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ…

Bên cạnh đó, công ty còn là khách của UBND các phường 1, 2, 6, 7, 10, 11, 16…, Quận 8; Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh…

Từ tháng 3 - 9/12/2024, công ty đã trúng 34 gói thầu, bao gồm xây lắp, mua sắm hàng hóa, tư vấn, chủ yếu tại Quận 8. Trong đó, 25/34 gói thầu, duy nhất Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành tham gia và trúng thầu.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 3 - 9/12/2024, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành đã trúng liên tiếp 6 gói thầu xây lắp, toàn “một mình một ngựa”. Trong đó, phải kể đến:

Ngày 9/12, UBND Phường 7, Quận 8, đã phê duyệt Quyết định 1216/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành trúng thầu với giá 2.285.158.373 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu thi công xây lắp, thuộc KHLCNT Hẻm 2889 Phạm Thế Hiển; ngày 9/12, UBND Phường 7, Quận 8, đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành trúng thầu với giá 2.285.158.373 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Chỉ trong ngày 6/12/2024, công ty được phê duyệt trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp, tại Quận 8:

UBND Phường 10, Quận 8 đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành trúng thầu với với giá 441.676.541 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu - thuộc KHLCNT Hẻm 39 Chánh Hưng, của UBND Phường 10, Quận 8, với giá trúng thầu 441.676.541 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu - thuộc KHLCNT Hẻm 344 Ba Đình, của UBND Phường 10, Quận 8, với giá trúng thầu 254.446.535 đồng, thực hiện trong 15 ngày;

Gói thầu - thuộc KHLCNT Hẻm 157A, 157B Dương Bá Trạc và các hẻm nhánh của UBND Phường 1, Quận 8, với giá trúng thầu 1.150.212.865 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Ngày 4/12, UBND Phường 16, Quận 8, đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành trúng gói thầu, thuộc KHLCNT Hẻm nhánh 79/26 Phú Định, với giá 1.843.446.217 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Ngày 3/12, UBND Phường 6, Quận 8 đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành trúng gói thầu, thuộc KHLCNT Hẻm 1917 Phạm Thế Hiển, với giá 804.609.927 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Một tháng trúng 12 gói thầu

Trước đó, trong tháng 11, công ty trúng 12 gói thầu, cả thi công và thiết bị. Trong đó, có gói thầu - thuộc KHLCNT Dự toán Hẻm 209 Âu Dương Lân, của UBND Phường 2, Quận 8, với giá 222.096.393 đồng, thực hiện trong 15 ngày;

Gói thầu - thuộc KHLCNT Dự toán Hẻm 125 Nguyễn Thị Tần, của UBND Phường 2, Quận 8, với giá trúng thầu 462.623.833 đồng, thực hiện trong 15 ngày.

Tại UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, chỉ trong ngày 20/11, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành trúng 2 gói thầu xây lắp (duy nhất tham gia và trúng); cả 2 đều do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn xây dựng Bảo Lộc Global mời thầu;

UBND xã Bình Chánh đã phê duyệt ông ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành trúng gói thầu thuộc KHLCNT công trình sửa chữa trụ sở văn phòng Ấp 2, xã Bình Chánh, với giá trúng thầu 329.138.776 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu - thuộc KHLCNT công trình sửa chữa trụ sở văn phòng Ấp 2, xã Bình Chánh, với giá trúng thầu 329.138.776 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu - thuộc KHLCNT công trình sửa chữa trụ sở Đoàn Thanh niên, xã Bình Chánh, với giá trúng thầu 421.717.675 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Trước đó (14/11), Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành trúng gói thầu, thuộc KHLCNT công trình sửa chữa trụ sở Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, với giá 385.972.083 đồng, thực hiện trong 15 ngày (duy nhất tham gia và trúng).

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành đang dự thầu tại gói thầu thi công xây lắp, thuộc KHLCNT Hẻm 20 Nguyễn Nhược Thị, của UBND Phường 15, Quận 8, với giá dự thầu 1.164.771.999 đồng…

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu:

Trong 7 ngày, trúng liên tiếp 6 gói thầu xây lắp, chủ yếu tại Quận 8, nhà thầu Kiến Phước Thành có nhiều cơ hội tại gói thầu - thuộc KHLCNT Hẻm 20 Nguyễn Nhược Thị, của UBND Phường 15, Quận 8.

Chuyên gia này cũng băn khoăn:

Liên tiếp trúng thầu, đều một mình tham gia và trúng, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất trang trí nội thất Kiến Phước Thành sẽ bố trí nhân sự, vật tư, máy móc ra sao để đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng công trình?