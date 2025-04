Mỹ áp thuế 46%: Ngành nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan mới, áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Đáng chú ý, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế cao nhất, lên đến 46%.

Mỹ đang dẫn đầu các thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn của Mỹ và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa cho thị trường Mỹ.

Theo báo cáo của VIS Rating, khi Việt Nam bị áp thuế, những ngành công nghiệp chính sẽ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương, nhất là công nghiệp sản xuất đồ điện tử, thiết bị máy móc, dệt may, giày dép và đồ gỗ. Trị giá xuất khẩu hàng hóa của những ngành này chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ và nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu xuất khẩu phụ thuộc cao vào thị trường Mỹ.

Dệt may là một trong những nhóm ngành bị ảnh hưởng lớn bởi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump. Ảnh: Vneconomy

Với dệt may, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trị giá 16,1 tỷ USD, chiếm 43,6% tổng giá trị xuất khẩu. Sản phẩm dệt may gia công từ Việt Nam sẽ chịu nhiều bất lợi hơn so với các quốc gia cạnh tranh khác như Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Srilanka... với các mức thuế đối ứng thấp hơn.

Với máy vi tính, sản phẩm điện tử, trị giá xuất khẩu sang Mỹ 23,2 tỷ USD, chiếm 32 tỷ trọng xuất khẩu. Các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này chủ yếu là các doanh nghiệp FDI từ Mỹ như Intel, HP, Dell, Amkor...

Với gỗ và sản phẩm từ gỗ, trị xuất khẩu sang Mỹ 9,1 tỷ USD, tỷ trọng 56%. Nếu bị áp thuế đối ứng lên tới 46%, giá các sản phẩm gỗ của Việt Nam sẽ mất đi tính cạnh tranh do giá thành tăng cao.

Với thủy sản, trị giá xuất khẩu 1,5 tỷ USD, tỷ trọng 18,2%. Hiện, các sản phẩm xuất khẩu thủy sản chủ lực đang có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu sang Mỹ như tôm và cá tra. Do vậy, việc áp thuế đối ứng ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp trong ngành thủy sản.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Thái - thành viên Hiệp hội Tư vấn thuế - cho biết, việc Tổng thống Trump áp thuế 46% đối với Việt Nam là mức rất cao, trong 3 nước bị đánh thuế cao nhất.

Theo ông Thái, Việt Nam thặng dư xuất khẩu sang Mỹ đến 123 tỷ USD, thị trường Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Bên cạnh các doanh nghiệp Việt xuất khẩu sang Mỹ còn có các doanh nghiệp FDI. Mức thuế 46% ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam nằm trong chuỗi cung ứng đó. Điều này sẽ tác động tiêu cực và phản ứng ngược liên quan đến các đơn hàng Việt Nam sẽ xuất khẩu ra sang Mỹ.

Ông Nguyễn Ngọc Thái cho biết, để ứng phó với mức thuế mới, doanh nghiệp phải đàm phán lại để hài hoà lợi ích giữa các bên. Doanh nghiệp phải thay đổi lộ trình, thay vì xuất 100% sang Mỹ thì sẽ đi qua nước thứ ba mà nước đó có mức thuế quan đối ứng với Mỹ thấp hơn.