Long An: Công ty Thiên Phú trúng liền 2 gói trang trí tại Cần Giuộc

“Một mình một ngựa” trúng liền 2 gói thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), cả 2 gói thầu đều do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Narihome mời thầu. Nguồn vốn sử dụng được trích từ ngân sách huyện (SNKT năm 2024-2025); duy nhất Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú tham gia và trúng thầu.

Cụ thể, ngày 16/1/2025, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Giuộc đã phê duyệt Quyết định KQ2500002583_2501161700 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) công trình Trang trí các tuyến đường trên địa bàn huyện với giá 1,176 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày.

Được biết, KHLCNT trên có dự toán 1,353 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt theo Quyết định 7397/QĐ-UBND ngày 27/12/2024. KHLCNT gồm 4 gói thầu liên kết, trong đó gói thầu thi công xây dựng ngày 3/1/2025, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Giuộc đã phê duyệt Quyết định E2500002583_2501031526 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu "thi công xây dựng" thuộc Dự án: "Trang trí các tuyến đường trên địa bàn huyện". Gói thầu được Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Narihome đăng tải cùng ngày trên mạng đấu thầu quốc gia; hoàn thành mở thầu ngày 13/1/2025.

Mới nhất (21/01/2025), Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Giuộc đã phê duyệt Quyết định KQ2500003475_2501211007 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc KHLCNT Công trình Trang trí tết năm 2025 với giá 1,516 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày.

Trước đó ngày 27/12/2024, UBND huyện Cần Giuộc đã phê duyệt Quyết định 7434/QĐ-UBND về việc phê duyệt KHLCNT công trình Trang trí tết năm 2025. Với dự toán mua sắm 1,744 tỷ đồng, KHLCNT gồm 4 gói thầu liên kết, trong đó gói thi công xây dựng ngày 3/1/2025, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Giuộc đã phê duyệt Quyết định E2500003475_2501031536 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án: "Trang trí tết năm 2025". Gói thầu được BMT đăng tải ngày 03/01/2025 trên mạng đấu thầu quốc gia, hoàn thành mở thầu thầu ngày 13/01/2025.

Thường xuyên trúng thầu tại Long An

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú (địa chỉ tại khu phố 6, phường Thới An, Quận 12, TP HCM) được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 07/11/2017. Công ty đã tham gia 48 gói thầu, trúng 41 gói, 3 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) hơn 50,8 tỷ đồng (trên 15,66 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty trúng với vai trò độc lập hơn 42 tỷ đồng (hơn 15,66 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh ghi nhận hơn 8,8 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty là khách hàng của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Giuộc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) huyện Cần Giuộc, Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Đước, Ban QLDA ĐTXD huyện khu vực Quận 12, UBND phường Thới An (Quận 12)… Bên mời thầu thường là Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Narihome…

Từ ngày 06 - 07/01/2025, Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Đước đã phê duyệt cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú trúng liền 2 gói xây lắp:

Gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa đèn hoa trang trí trên địa bàn huyện, thay màn hình led Công viên Văn hóa huyện với giá trúng thầu 1,66 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa, thay thế đèn trên địa bàn huyện, trang trí đèn hoa trước trung tâm UBND xã Phước Đông, đèn led trước trung tâm UBND xã Long Định với giá trúng thầu 1,553 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Cả 2 gói thầu, Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Minh Sang đều bị loại.

Trước đó ngày 25/12/2024, Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Đước đã phê duyệt Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú trúng gói thầu thuộc Dự án Trang trí trực quan tết năm 2025 với giá 1,461 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Bên cạnh đó, Công ty còn trúng gói thầu xây lắp: Lắp mới hệ thống đèn trang trí trên địa bàn thị trấn Tân Hưng năm 2024 thuộc Dự án lắp mới hệ thống đèn trang trí trên địa bàn thị trấn Tân Hưng năm 2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hưng với giá 3,959 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu thi công xây lắp thuộc KHLCNT thầu công trình: Chỉnh trang khu vực cống Bảo Định thành phố Tân An; Hạng mục: Trang trí đèn cống Bảo Định và một đoạn kè hai bên cống Bảo Định thành phố Tân An của Phòng Quản lý Đô thị TP Tân An với giá 1,475 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày…

Năm 2024, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Giuộc đã phê duyệt cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú trúng liền 2 gói thầu:

Gói thầu thuộc Dự án Trang trí Tết năm 2024 với giá trúng thầu 1,763 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu thuộc KHLCNT Đèn hắt Biểu tượng vòng xoay Tân Kim với giá trúng thầu hơn 258 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày.

Trước đó ngày 12/1/2023, Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Đước đã chỉ định thầu Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú trúng 7 gói xây lắp chủ yếu trang tết trên địa bàn huyện…

Gói thầu thuộc Dự án Trang trí trực quan tết trên địa bàn huyện năm 2023 (ĐH 19; ĐT 826; Đường Long Hòa - Phước Vân, ngày 12/1/2023, Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Đước đã phê duyệt Quyết định 110/QĐ-BQLDA chỉ định thầu Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Chiếu sáng Thiên Phú trúng với giá hơn 899 triệu đồng…

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 17/1/2025.