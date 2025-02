Lộ diện người thay bà Chu Thị Thành làm người đại diện Thiên Minh Đức

Trước đó, ngày 17/1, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, khởi tố bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức về hai tội danh "Tham ô tài sản" và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cùng bị khởi tố về hai tội danh trên còn có các bị can: Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Bị can Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Hai bị can bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.

Cơ quan điều tra đã "bắt bị can để tạm giam" đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; Áp dụng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.