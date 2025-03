Liên danh VIS + VNMED trúng gói hàng hóa 7,6 tỷ tại Bệnh viện An Bình

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 20/02/2025, Giám đốc Bệnh viện An Bình – ông Hồ Hải Trường Giang đã ký Quyết định số 180/QĐ-BVAB về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) của gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT): Mua sắm thiết bị y tế năm 2024.

Theo quyết định, Liên danh VIS + VNMED (gồm các thành viên: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Quốc Tế Việt (VIS) và Công ty TNHH Kinh doanh vật tư trang thiết bị y tế Việt Nam (VNMED)) trúng gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 với tổng giá 7,601 tỷ đồng (giá gói thầu 7,938 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Toàn Thư tham gia dự thầu với giá 7,789 tỷ đồng bị loại với lý do không đạt yêu cầu đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Việt Hưng Yên tham gia dự thầu với giá 6,748 tỷ đồng bị loại với lý do không đạt yêu cầu đánh giá về kỹ thuật.

Bệnh viện An Bình. Địa chỉ: 146 An Bình, phường 7, quận 5, TP HCM.



Trước đó, 20/11/2024, Bệnh viện An Bình đã ban hành quyết định số 1500/QĐ-BVAB phê duyệt KHLCNT có tên: Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 với dự toán mua sắm là 7,938 tỷ đồng.

Ngày 25/11/2024, Bệnh viện An Bình đã ban hành quyết định số 1537/QĐ-BVAB phê duyệt E-HSMT với hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT): Đấu thầu rộng rãi, phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn từ quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 04/12/2024, gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2024 có sự tham gia của 3 nhà thầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Quốc Tế Việt (VIS) - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 28/02/2018 có địa chỉ tại phường 09, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 18/09/2023 đến ngày 25/02/2025, công ty đã tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 9 gói và trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 63,252 tỷ đồng, trong đó, với vai trò độc lập: 9,6 tỷ đồng, với vai trò liên danh: 53,651 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Trong năm 2024, công ty đã tham gia 3 gói thầu (trúng 2 gói, trượt 1 gói). Cụ thể, trúng gói thầu MSTT TB 01 - 2024: Mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2024 của Bệnh viện E (bao gồm 8 danh mục chia thành 4 phần), hình thức LCNT: Mua sắm trực tiếp do Bệnh viện E làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 4,155 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty trúng thêm gói thầu số 04: Sửa chữa, mua sắm linh kiện, vật tư thay thế cho hệ thống phẫu thuật, can thiệp nội soi thuộc dự toán mua sắm: Sửa chữa các thiết bị y tế thiết yếu năm 2023 (đợt 2) của Bệnh viện Bà Rịa do Bệnh viện Bà Rịa làm chủ đầu tư có giá trúng thầu 2,964 tỷ đồng với vai trò nhà thầu trong liên danh.

Công ty TNHH Kinh doanh vật tư trang thiết bị y tế Việt Nam - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 01/04/2009 có địa chỉ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 12/05/2016 đến ngày 21/02/2025 công ty đã tham gia 37 gói thầu (17 gói tại TP HCM), trong đó trúng 28 gói, trượt 3 gói, 5 chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 48,607 tỷ đồng, trong đó, với vai trò độc lập: 23,721 tỷ đồng, với vai trò liên danh: 24,886 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên trong liên danh).

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 26/02/2025, công ty đã tham gia 12 gói (trúng 10 gói, trượt 1 gói và chưa có kết quả 1 gói). Trong đó, lớn nhất là gói Mua sắm các loại dây soi dạ dày, đại tràng năm 2024-2025 thuộc dự toán cùng tên do Bệnh viện Bình Dân làm chủ đầu tư, Liên danh Công ty VnMed và Công ty Hà Thành (Công ty TNHH kinh doanh vật tư trang thiết bị y tế Việt Nam và Công ty TNHH vật tư và trang thiết bị y tế Hà Thành) trúng thầu với giá 17,285 tỷ đồng. Các gói còn lại lần lượt do các Bệnh viện Ung bướu Thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Bệnh viện Quận Tân Phú, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa làm chủ đầu tư.

Trong năm 2024, Công ty TNHH Kinh doanh vật tư trang thiết bị y tế Việt Nam tham gia tổng cộng 19 gói (trúng 14 gói, trượt 1 gói và chưa có kết quả 4 gói). Tại bệnh viện An Bình, công ty tham gia dự thầu gói Mua sắm Vật tư y tế - Hóa chất bổ sung lần 4 năm 2024 – 2025 thuộc dự toán mua sắm Vật tư y tế - Hóa chất bổ sung lần 4 phục vụ thực hiện các danh mục kỹ thuật mới năm 2024 – 2025 do bệnh viện An Bình làm chủ đầu tư, hiện gói thầu này đang chờ kết quả.