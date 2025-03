Lâm Đồng: Lộ diện nhà thầu làm đường nối ĐT 726 vào hội trường thôn Đạ Nghịt

Ngày 04/3/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng (Ban QLDA ĐTXD&CTCC) huyện Lạc Dương có Quyết định số KQ2500045126_2503041614 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng của gói thầu Gói số 02: Chi phí thi công xây dựng công trình (gói thầu số 2), thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Nâng cấp đường nối từ đường ĐT 726 vào hội trường thôn Đạ Nghịt (tiểu khu 227A) xã Lát.

Theo quyết định nêu trên, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại xây dựng An Lộc (công ty An Lộc) là nhà thầu trúng gói thầu số 2 với giá 4,769 tỷ đồng (giá gói thầu 4,817 tỷ đồng, tiết kiệm 47,4 triệu đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau giảm giá 1%) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện hợp đồng 10 tháng.

Cũng tại quyết định này, sau quá trình đánh giá hồ sơ và năng lực, Liên danh Công ty TNHH XD Đơn Dương và Công ty TNHH Tiến Đức (gồm Công ty TNHH Xây dựng Đơn Dương và Công ty TNHH Tiến Đức) tham gia dự thầu với giá 4,675 tỷ đồng trượt thầu với lý do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.

Trung tâm huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. (ảnh: Internet)



Trước đó, ngày 20/01/2025, UBND huyện Lạc Dương có Quyết định số 70/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT 726 vào hội trường thôn Đạ Nghịt (tiểu khu 227A) xã Lát với tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 1 năm. Dự án được gia cho Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Lạc Dương làm chủ đầu tư.

Ngày 22/01/2025, UBND huyện Lạc Dương có quyết định số 79/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) của gói thầu số 2 có tên Nâng cấp đường nối từ đường ĐT 726 vào hội trường thôn Đạ Nghịt (tiểu khu 227A) xã Lát. Được biết, gói thầu số 2 là một trong hai gói thầu thuộc dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT 726 vào hội trường thôn Đạ Nghịt (tiểu khu 227A) xã Lát.

Ngày 14/02/2025, Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Lạc Dương có quyết định số E2500045126_2502141435 phê duyệt E-HSMT cho gói thầu số 2 với hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn từ ngân sách huyện.

Thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 21/02/2025, có 2 nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu số 2.

Năng lực nhà thầu

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại xây dựng An Lộc được thành lập ngày 27/08/2018 có địa chỉ tại phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP HCM.

Theo số liệu PV thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), kể từ ngày 21/03/2023 đến ngày 07/3/2025, công ty đã tham gia 31 gói thầu (24 gói tại tỉnh Lâm Đồng), trong đó trúng 6 gói, trượt 22 gói, 2 chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 20,900 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 14,931 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 5,969 tỷ đồng.

Các đơn vị mời thầu mà công ty thường xuyên tham gia dự thầu gồm Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Lạc Dương, Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông.

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 18 gói thầu (trúng 4 gói, trượt 13 gói và 1 gói chưa có kết quả). Trong đó, tại Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Lạc Dương, công ty trúng (với tư cách liên danh) gói Gói thầu số 02: Chi phí thi công xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn 1, thôn 2, xã Đưng K'Nớ (giai đoạn 1) với giá trúng thầu 5,969 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.