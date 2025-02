Đồng Nai: Ai cung cấp thiết bị cho trường Tiểu học Phước An - Nhơn Trạch?

Chỉ một nhà thầu tham gia và trúng

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 17/02/2025, Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã ban hành Quyết định số KQ2500013331_2502171436 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 16: Thiết bị Khối hiệu bộ; Khối lớp học; Khối Phục vụ học tập; Nhà đa năng; Nhà bảo vệ, thuộc dự án Trường Tiểu học Phước An (Ấp Vũng Gấm), huyện Nhơn Trạch.

Theo đó, Công ty TNHH TM - DV Hưng Đạt Long Thành “một mình một ngựa” tham dự và trúng thầu với giá 3,391 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 3,443 tỷ đồng), thực hiện trong 120 ngày.

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 16: Thiết bị Khối hiệu bộ; Khối lớp học; Khối Phục vụ học tập; Nhà đa năng; Nhà bảo vệ, thuộc dự án Trường Tiểu học Phước An (Ấp Vũng Gấm), huyện Nhơn Trạch. (Nguồn: MSC)

Được biết, dự án Trường Tiểu học Phước An (Ấp Vũng Gấm), huyện Nhơn Trạch có tổng mức đầu tư 61,608 tỷ đồng; được UBND huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) phê duyệt tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND, ngày 24/08/2023; nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước An (ấp Vũng Gấm), xã Phước An, huyện Nhơn Trạch nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về trường lớp phục vụ việc giảng dạy và học tập cho giáo viên, học sinh trên địa bàn xã Phước An hiện tại; đảm bảo cơ sở vật chất về giáo dục đào tạo của địa phương trong thời gian tới.

Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được giao làm đại diện chủ đầu tư và phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500013331_2501141000, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu ngày 14/01/2025. Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 06/02/2025, với duy nhất Công ty TNHH TM - DV Hưng Đạt Long Thành tham dự.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH TM - DV Hưng Đạt Long Thành có địa chỉ trụ sở tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập năm 2005; người đại diện pháp luật là Nguyễn Minh Trung.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, Công ty TNHH TM - DV Hưng Đạt Long Thành được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 24/02/2017. Từ đó đến ngày 17/02/2025, nhà thầu được ghi nhận đã tham gia 42 gói thầu; trong đó, trúng 28 gói, trượt 13 gói, 1 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả với vai trò độc lập và liên danh) khoảng 67,658 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập hơn 62,945 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 4,713 tỷ đồng (4,713 tỷ đồng là giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Một số gói thầu Công ty TNHH TM - DV Hưng Đạt Long Thành đã trúng thầu gần đây:

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Thiết bị, thuộc dự án Xây dựng, cải tạo trường THCS Lý Tự Trọng. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Thiết bị, thuộc dự án Xây dựng, cải tạo trường THCS Lý Tự Trọng; Công ty TNHH TM - DV Hưng Đạt Long Thành đã được Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phê duyệt trúng thầu, với giá 3,999 tỷ đồng (giá gói thầu 4,616 tỷ đồng), thực hiện trong 30 ngày, từ ngày 04/04/2024.

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 26: Thiết bị Văn phòng UBND - phòng khánh tiết, thuộc dự án Trung tâm dịch vụ, hành chính công thành phố Biên Hoà. (Nguồn: MSC)

Gói thầu số 26: Thiết bị Văn phòng UBND - phòng khánh tiết, thuộc dự án Trung tâm dịch vụ, hành chính công thành phố Biên Hoà; Công ty TNHH TM - DV Hưng Đạt Long Thành đã được Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phê duyệt trúng thầu, với giá 699,112 triệu đồng (giá dự toán gói thầu 729,500 triệu đồng), thực hiện trong 30 ngày, từ ngày 10/11/2023…