Đắk Nông: Vượt qua 5 đối thủ, Cty Ngọc Minh trúng gói thầu xây lắp tại Tuy Đức

Ngày 13/02/2025, ông Nguyễn Vĩnh Bình - Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức đã ký ban hành quyết định số 51/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 08: Thi công xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ UBND xã Đắk Búk So đi Trường tiểu học La Văn Cầu.

Quyết định số 51/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 08: Thi công xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ UBND xã Đắk Búk So đi Trường tiểu học La Văn Cầu.



Theo quyết định, Công ty TNHH Xây dựng công trình Ngọc Minh (công ty Ngọc Minh) là nhà thầu trúng Gói thầu 08: Thi công xây dựng công trình với giá 2,054 tỷ đồng (giá gói thầu 2,869 tỷ đồng, tiết kiệm 814,1 triệu đồng, tỉ lệ giảm giá 28,3%) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 150 ngày.

Cũng theo quyết định, các nhà thầu sau đây không được lựa chọn:

Liên danh Xây Lắp Phú Yên (gồm Công ty TNHH Xây Lắp Điện Phú Yên và Công ty CP Điện Máy Phú Long) tham gia dự thầu với giá sau giảm là 2,304 tỷ đồng bị loại với lý do là nhà thầu xếp hạng 2.

Liên danh Công ty TNHH Thiết bị điện Đông Nam và Công ty TNHH Nguyên Xanh Ban Mê (Công ty TNHH Thiết bị điện Đông Nam và Công Ty TNHH Nguyên Xanh Ban Mê) tham gia dự thầu với giá 2,811 tỷ đồng bị loại với lý do Nhà thầu xếp hạng 3.

Công ty CP Xây Lắp Bảo Khánh tham gia dự thầu với giá dự thầu sau giảm là 2,007 tỷ đồng bị loại với lý do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Công Ty TNHH Kim Hoàng Nguyên Nhà tham gia dự thầu với giá 2,690 tỷ đồng bị loại với lý do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cao Nguyên tham gia dự thầu với giá 1,993 tỷ đồng bị loại với lý do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Trước đó, ngày 13/11/2024, UBND huyện Tuy Đức đã ra quyết định số 2227/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ UBND xã Đắk Búk So đi Trường tiểu học La Văn Cầu” do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 3,3 tỷ đồng.

Được biết, gói thầu Gói thầu 08: Thi công xây dựng công trình là một trong năm gói thầu thuộc dự án Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ UBND xã Đắk Búk So đi Trường tiểu học La Văn Cầu với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ UBND xã Đắk Búk So đi trường tiểu học La Văn Cầu nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị cho khu vực, làm đẹp cảnh quan, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trụ sở UBND huyện Tuy Đức.



Ngày 20/11/2024, UBND huyện Tuy Đức đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ UBND xã Đắk Búk So đi Trường tiểu học La Văn Cầu; Địa điểm xây dựng: Xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Ngày 29/11/2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định số 548/QĐ-QLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu cho gói thầu thầu 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ UBND xã Đắk Búk So đi Trường tiểu học La Văn Cầu với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tại biên bản mở thầu ngày 09/12/2024, có 6 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Công ty TNHH Xây dựng công trình Ngọc Minh tham gia dự thầu với giá 2,054 tỷ đồng.

Liên danh Xây Lắp Phú Yên (gồm Công ty TNHH Xây Lắp Điện Phú Yên và Công ty CP Điện Máy Phú Long) tham gia dự thầu với giá sau giảm là 2,304 tỷ đồng.

Liên danh Công ty TNHH Thiết bị điện Đông Nam và Công ty TNHH Nguyên Xanh Ban Mê (Công ty TNHH Thiết bị điện Đông Nam và Công Ty TNHH Nguyên Xanh Ban Mê) tham gia dự thầu với giá 2,811 tỷ đồng.

Công ty CP Xây Lắp Bảo Khánh tham gia dự thầu với giá dự thầu sau giảm là 2,007 tỷ đồng.

Công Ty TNHH Kim Hoàng Nguyên Nhà tham gia dự thầu với giá 2,690 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cao Nguyên tham gia dự thầu với giá 1,993 tỷ.

Biên bản mở thầu ngày 09/12/2024.



Năng lực nhà thầu

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH Xây dựng công trình Ngọc Minh được thành lập ngày 16/03/2015 có địa chỉ tại Phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 12/07/2016 đến ngày 14/02/2025, công ty đã tham gia 56 gói thầu (40 gói tại tỉnh Đắk Lắk, 5 gói tại tỉnh Đắk Nông), trong đó trúng 28 gói, trượt 24 gói, 3 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 445,152 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 75,220 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 369,931 tỷ đồng.

Trong 15 ngày đầu tháng 02/2025, Công ty TNHH Xây dựng công trình Ngọc Minh đã tham gia tổng cộng 3 gói thầu (trúng 2 gói, 1 gói đang chờ kết quả). Trong số 2 gói trúng, ngoài gói thầu nêu trên, công ty còn trúng (độc lập) gói thầu 01/XL-20.2025EHL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây dựng công trình thuộc dự án Hoàn thiện lưới, xử lý mất an toàn điện trung hạ áp khu vực huyện Eah'leo, tỉnh Đắk Lắk năm 2025 do Công ty Điện Lực Đắk Lắk - Chi nhánh Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung làm chủ đầu tư với giá trúng thầu là 4,130 tỷ đồng thực hiện tại huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2024, tham gia tổng cộng 11 gói thầu (trúng 2 gói, trượt 7 gói và 2 gói chưa có kết quả).