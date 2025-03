Đắk Nông: Duy nhất Cty An Vũ tham dự gói thầu nâng cấp tuyến đường ĐH12

Không có đối thủ cạnh tranh

Ngày 20/11/2024, ông Trần Quang Vui – Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (Ban QLDA&PTQĐ) huyện Đắk Mil có Quyết định số 152/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) của gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông ĐH12; đoạn từ Ngã ba UBND xã Đắk N’Drót đến Ngã ba Xuân Phương thuộc thôn 2, 3, 4, xã Đắk N’Drót; HM: Nền, móng, mặt đường và hệ thống thoát nước.

Theo quyết định nêu trên, Công ty TNHH An Vũ (công ty An Vũ) là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng gói thầu thi công xây dựng công trình với giá 8,773 tỷ đồng (giá gói thầu 8,785 tỷ đồng, tiết kiệm 11,8 triệu đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau giảm giá 0,13%) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Trước đó, ngày 27/09/2024, UBND huyện Đắk Mil có Quyết định số 3937/QD-UBND phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông ĐH12; đoạn từ Ngã ba UBND xã Đắk N’Drót đến Ngã ba Xuân Phương thuộc thôn 2, 3, 4, xã Đắk N’Drót; HM: Nền, móng, mặt đường và hệ thống thoát nước với tổng mức đầu tư 2,380 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 2 năm do Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil làm chủ đầu tư. Được biết, gói thầu thi công xây dựng công trình là một trong năm gói thầu thuộc dự án.

Ngày 08/10/2024, UBND huyện Đắk Mil có Quyết định số 3982/QD-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) của gói thầu thi công xây dựng công trình có tên KHLCNT Nâng cấp tuyến đường giao thông ĐH12; đoạn từ Ngã ba UBND xã Đắk N’Drót đến Ngã ba Xuân Phương thuộc thôn 2, 3, 4, xã Đắk N’Drót; HM: Nền, móng, mặt đường và hệ thống thoát nước.

Ngày 14/10/2024, Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil có Quyết định số 116/QĐ-BQL phê duyệt E-HSMT cho gói thầu thầu thi công xây dựng công trình với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2025.

Thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 15/11/2024, chỉ có duy nhất công ty An Vũ tham gia gói thầu thầu thi công xây dựng công trình.

Năng lực nhà thầu

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH An Vũ được thành lập ngày 22/03/2010 có địa chỉ tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ ngày 17/03/2016 đến ngày 03/03/2025, công ty đã tham gia 84 gói thầu (16 gói tại tỉnh Đắk Nông), trong đó trúng 81 gói và trượt 3 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 647,557 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 184,836 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 462,721 tỷ đồng.

Các đơn vị mời thầu mà công ty thường xuyên tham gia dự thầu gồm Ban Quản lý dự án xây dựng Đắk Mil, Công ty TNHH DTAH, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hợp Nhất.

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 7/3/2025, công ty tham gia tổng cộng 3 gói thầu với tỷ lệ trúng tuyệt đối. Trong đó, gói có giá trị lớn nhất là Gói thầu số 09-XL: Xây dựng hệ thống kênh cấp 2 có F tưới ≥ 100ha thuộc Kênh Bắc thuộc dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2 với giá 60,886 tỷ đồng, công ty An Vũ trúng thầu với tư cách liên danh.

Năm 2024, công ty An Vũ tham gia tổng cộng 10 gói thầu (trúng 8 gói và trượt 2 gói thầu). Trong đó, tại Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Mil công ty trúng 2 gói, gồm:

Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Đồn Biên phòng Đắk Lao (Đồn 759 cũ), thôn Đắk Thọ, xã Đắk Lao với giá 2,583 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 360 ngày.

Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND và UBND huyện Đắk Mil với giá 5,789 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 600 ngày.