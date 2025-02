Cty Giao thông Sóc Trăng được chỉ định 4 gói xử lý sạt lở tại Vĩnh Châu

Ngày 24/02/2025, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu - Phạm Phú Thịnh đã ký Quyết định số 35/QĐ-BQLDA về việc chỉ định thầu Gói thầu số 01: thi công xây dựng công trình Xử lý sạt lở đê biển đoạn cuối kè K43 và gần cống 16, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Gói thầu 01 thuộc dự án “Xử lý sạt lở đê biển đoạn cuối kè K43 và gần cống 16, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng” do UBND thị xã Vĩnh Châu phê duyệt tại Quyết định 357/QĐ-UBND ngày 21/02/2025. Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 942,88 triệu đồng.

Dự án được thực hiện nhằm để đảm bảo không bị vở đê và hạn chế thiệt hại đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Hiện nay tại vị trí cuối đoạn kè K43 và gần cống 16 bị sạt lở nghiêm trọng do các vị trí trên không còn cây rừng; trong mùa mưa bảo, sóng to gió lớn, thủy triều dâng cao có thể làm vỡ đê ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản và canh tác hoa màu của người dân phía bên trong, do đó, việc gia cố lại các đoạn đê là cần thiết.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Sóc Trăng (Cty Giao thông Sóc Trăng) được chỉ định thầu rút gọn với giá trị trúng thầu là 790,457 triệu đồng (giá gói thầu là 829,98 triệu đồng), thời gian thực hiện trong 60 ngày.

Một đơn vị thi công khắc phục sạt lở đê biển ở thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: I.T

Theo tài liệu của PV, Cty Giao thông Sóc Trăng đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu phê duyệt trúng thầu 5 gói từ năm 2020, trong đó có đến 4 gói được chỉ định thầu rút gọn. Có thể kể đến Gói thầu xây lắp công trình Gia cố sạt lở đê biển Hồ Bể thuộc dự án “Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Gia cố sạt lở đê biển Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Hạng mục: đoạn cuối kè K43, vị trí cống tiếp giáp kè cống 16)”, Cty Giao thông Sóc Trăng được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu phê duyệt chỉ định thầu rút gọn tại quyết định 60/QĐ-BQLDA ngày 20/02/2024, giá trúng thầu hơn 587,64 triệu đồng.

Gói thầu xây lắp công trình Gia cố sạt lở đoạn kè đê biển Hồ Bể thuộc dự án “Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Gia cố sạt lở đoạn kè đê biển Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng”, Cty Giao thông Sóc Trăng được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu phê duyệt chỉ định thầu rút gọn tại quyết định 105/QĐ-BQLDA ngày 15/08/2023, giá trúng thầu hơn 970,69 triệu đồng.

Xa nhất là Gói thầu xây lắp thuộc dự án “Gia cố sạt lở đê biển, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Hạng mục: xử lý đoạn cuối kè K43; xử lý đoạn cuối kè K41 và tiếp giáp cống 16)”, Cty Giao thông Sóc Trăng được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu phê duyệt chỉ định thầu rút gọn tại quyết định 125/QĐ-BQLDA ngày 04/07/2022, giá trúng thầu hơn 999,95 triệu đồng.

Ngoài những gói thầu được chỉ định, Cty Giao thông Sóc Trăng được đánh giá là nhà thầu có năng lực, thời gian gần đây được phê duyệt trúng liền 2 gói thầu tại dự án Đường Vành Đai I (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Phạm Hùng, Phường 8 đến đường Trần Quốc Toản, Phường 6, thành phố Sóc Trăng).

Theo đó, trong ngày 23/12/2024, ông Thạch Minh Hoài - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định 510/QĐ-BQLDA2 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Thi công xây lắp đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Trần Quốc Toản (Km1+840 đến cuối tuyến).

Công ty Giao thông Sóc Trăng và liên danh được phê duyệt trúng thầu với giá 117,93 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 738 ngày (trong đó, thời gian thực hiện gói thầu là 373 ngày; thời gian bảo hành là 365 ngày).

Gói thầu số 13 trên thuộc dự án Đường Vành Đai I (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Phạm Hùng, Phường 8 đến đường Trần Quốc Toản, Phường 6, thành phố Sóc Trăng) được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt theo quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 có tổng mức đầu tư hơn 580 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 4 km. Gói thầu do Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư và mời thầu, giá dự toán của gói thầu là 125,97 tỷ đồng

Cũng tại dự án Đường Vành Đai I (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Phạm Hùng, Phường 8 đến đường Trần Quốc Toản, Phường 6, thành phố Sóc Trăng); theo quyết định 392/QĐ-BQLDA2 ngày 04/12/2023; Công ty Giao thông Sóc Trăng và liên danh đã được Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng phê duyệt trúng Gói thầu số 09: Thi công xây lắp Đoạn từ Km0+000 đến Km 1+840 (từ đường Phạm Hùng đến đường Tôn Đức Thắng) với giá 80,545 tỷ đồng, thời gian thi công 800 ngày.