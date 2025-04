Cổ đông sáng lập Ecopark báo lãi 585 tỷ, nợ 8.223 tỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới đây đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB. Theo đó, trong năm 2024, Đầu tư và Phát triển DB báo lãi ròng 585 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với năm trước đó.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 6.057 tỷ đồng, tăng 660 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.145 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 2.477 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp đã "phình to" đến 8.223 tỷ đồng, tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ hơn 703 tỷ đồng lên gần 4.491 tỷ đồng; nợ phải trả khác cũng tăng 860 tỷ đồng lên hơn 3.732 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư và Phát triển DB "sạch" nợ trái phiếu trong khi cùng kỳ năm trước dư nợ 1.360 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2024, Đầu tư và Phát triển DB đã thanh toán tổng cộng gần 92 tỷ đồng cho 4 kỳ trả lãi và gần 33,6 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu DBICB2124001.

Trước đó, vào ngày 10/10/2024, doanh nghiệp này đã thực hiện mua lại trước hạn gần 1.020 tỷ đồng trái phiếu DBICB2124001, đưa dư nợ về mức 33,6 tỷ đồng trước khi tất toán hoàn toàn.

Được biết, lô trái phiếu DBICB2124001 được Đầu tư và Phát triển DB phát hành vào ngày 26/10/2021 với tổng giá trị 1.360 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm và kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 26/10/2024).

Khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Mục đích phát hành là để đầu tư vào các dự án bất động sản do Công ty CP Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, bao gồm Dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa (TP.Vinh) và dự án Mở rộng khu đô thị xã Hưng Hòa, cùng các hoạt động kinh doanh khác.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này bao gồm: toàn bộ quyền khai thác và quyền tài sản liên quan của dự án của Việt Lào nói trên, toàn bộ các tài khoản sau và số dư tiền gửi và toàn bộ số tiền lãi phát sinh (nếu có) trên các tài khoản dự án thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, Việt Lào, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Sông Lam (Sông Lam).

Lô trái phiếu của Đầu tư và Phát triển DB còn được bảo đảm bằng toàn bộ quyền sử dụng đất của Việt Lào đối với một phần khu đất thực hiện Dự án được xác định theo quy định cụ thể tại các điều kiện trái phiếu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TS3); toàn bộ tài sản gắn liền với khu đất TS3 của Việt Lào hiện có được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sẽ hình thành trong tương lai;...

Đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán VNDirect. Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàng Mai.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB là cổ đông sáng lập của Tập đoàn Ecopark, nhân tố đứng sau của các đại đô thị như Ecopark Văn Giang, Ecorivers Hải Dương. Người sáng lập và dẫn dắt Công ty DB chính là Chủ tịch Lương Xuân Hà. Ông Hà hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Ecopark.