Áo thun in cờ đỏ sao vàng hút khách dịp lễ 30/4

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4, nhiều đơn vị đoàn thể, nhóm thiện nguyện và người tiêu dùng cá nhân đổ xô mua áo thun in hình lá cờ đỏ sao vàng.

Theo khảo sát, giá áo thun in cờ đở sao vàng tùy thuộc vào kiểu dáng, chất liệu và số lượng mua. Những đơn hàng mua sỉ từ 50 chiếc trở lên, mức giá phổ biến từ 25.000 - 55.000 đồng/áo. Trong khi đó, áo thun bán lẻ trên thị trường giá từ 40.000 đến 80.000 đồng/áo, tùy thuộc vào chất liệu vải (thun co giãn, thun lạnh...) và kiểu may (cổ tròn, cổ trụ...).

Áo thun in hình cờ đỏ sao vàng được rao bán nhiều trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Bạn Quang Anh (sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội) cho biết vừa đặt mua áo thun hình cờ đỏ sao vàng cho nhóm để thực hiện hoạt động thiện nguyện vào dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Quang Anh chia sẻ: "Mặc áo in cờ đỏ sao vàng không chỉ tạo sự đồng bộ cho cả nhóm, mà còn giúp lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc".

Những chiếc áo phông đỏ in hình ngôi sao vàng 5 cánh cũng là một trong những hành trang được các bạn trẻ đi phượt lựa chọn. Với các bạn trẻ nói chung và dân “nghiền” du lịch nói riêng, việc khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng chính là thể hiện niềm tự hào dân tộc sâu sắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Áo phông in cờ đỏ sao vàng được ưa chuộng dịp lễ 30/4. Ảnh: Facebook

Bạn Giang Thanh, một thành viên trong đoàn phượt Mù Cang Chải cho biết: "Nhóm phượt của mình đã đặt chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng cho chuyến đi sắp tới với muốn mang hình ảnh của lá cờ đặt chân nên các nẻo đường của mọi miển Tổ quốc".

Bên cạnh đó, các gia đình cũng có xu hướng đặt mua áo cờ đỏ sao vàng theo bộ từ người lớn đến trẻ nhỏ. Trên chợ mạng và các sàn thương mại điện tử, nhiều đơn vị bán hàng đã áp dụng chương trình khuyến mãi cho các đơn hàng nhóm hoặc combo 5 - 10 chiếc, kèm theo ưu đãi miễn phí vận chuyển nội thành.

Do đơn đặt hàng tăng cao nên xưởng may của cô Lan Anh ở Thanh Trì (Hà Nội) đã chủ động tăng ca và chuẩn bị lượng hàng dự trữ lên đến vài chục nghìn sản phẩm để đảm bảo giao hàng đúng hẹn.

Theo cô Lan Anh, áo thun in cờ đỏ sao vàng không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là sản phẩm thời trang đơn giản, dễ mặc. Đây cũng là lý do khiến mặt hàng này bán chạy vào dịp lễ 30/4.