Kienlongbank Priority: Khi Ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành.

Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Priority Lounge: Lớp trải nghiệm đẳng cấp cho phân khúc khách hàng thượng lưu

Không phải mọi khách hàng đều tìm đến ngân hàng với cùng một nhu cầu. Trong khi đa số trải nghiệm được tối ưu cho tốc độ và sự thuận tiện, vẫn có những nhu cầu tài chính vượt khỏi khuôn khổ chuẩn hóa, đòi hỏi cách tiếp cận có chiều sâu và mang tính cấu trúc, toàn diện hơn.

Tại KienlongBank, bên cạnh những điểm giao dịch quen thuộc được vận hành với lớp nền công nghệ cùng các sản phẩm, dịch vụ tài chính truyền thống, các Priority Lounge lại mở ra một không gian khác. Sự khác biệt này không nằm ở hình thức, mà ở cách tiếp cận, nơi mỗi cuộc gặp không bắt đầu từ một giao dịch hay sản phẩm đơn lẻ mà mở ra những cuộc trao đổi, tư vấn có chiều sâu hơn về quản trị tài sản. Với thiết kế riêng biệt, mỗi Priority Lounge là không gian tư vấn kín đáo, trang bị công nghệ hiện đại, nơi khách hàng được đón tiếp 1:1 bởi chuyên gia quản lý gia sản – không phải giao dịch viên thông thường.

Ở đó, quản trị tài sản không chỉ là tối ưu lợi nhuận trên từng khoản tiền nhàn rỗi với các sản phẩm truyền thống. Thay vào đó, khách hàng sẽ được định hình và tư vấn cách một cấu trúc tài chính được thiết kế và vận hành linh hoạt, hiệu quả trong hệ sinh thái của KienlongBank. Từ tín dụng, đầu tư đến các giá trị tài sản như bất động sản, tất cả được đặt trong một mối liên kết linh hoạt, cho phép khách hàng lên kế hoạch theo kỳ vọng và mục tiêu dài hạn với từng nhu cầu cụ thể.

Phía sau trải nghiệm này là nền tảng công nghệ giúp chuẩn hóa và tự động hóa các quy trình vận hành, từ đó rút ngắn thời gian xử lý và loại bỏ các thao tác không cần thiết. Khi phần vận hành được “đẩy lùi” về phía hệ thống, mỗi cuộc gặp trong Priority Lounge có thể tập trung trọn vẹn vào tư vấn và cấu trúc giải pháp.

Việc triển khai Priority Lounge của KienlongBank tại Hà Nội và TP.HCM là điểm khởi đầu cho hành trình mở rộng những điểm chạm tài chính bền vững cho khách hàng. Nó cũng phản ánh sự dịch chuyển rõ nét từ mô hình giao dịch sang mô hình lấy tư vấn và quản trị tài sản làm trung tâm tại Ngân hàng.

Chiến lược chuyển đổi này được xây dựng trên nền tảng tài chính vững chắc: lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 2.323 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử, tổng tài sản vượt 103.000 tỷ đồng, cùng cột mốc niêm yết trên HOSE. Đây không chỉ là con số, mà là cơ sở để KienlongBank tự tin đầu tư vào mô hình quản trị tài sản mới, với Priority Lounge là điểm chạm đầu tiên.

Chuyên gia tư vấn - mảnh ghép hoàn thiện của một mô hình mới

Khi không gian đã được định hình và hệ sinh thái đã được kết nối, yếu tố còn lại mang tính quyết định chính là con người. Cùng với việc công nghệ đã đảm nhiệm phần lớn các tác vụ vận hành, vai trò của banker cũng được dịch chuyển - từ xử lý giao dịch sang tập trung vào tư duy, tư vấn và đồng hành dài hạn cùng khách hàng.

Với KienlongBank Priority, Ngân hàng tự tin từng bước định hình lại chuẩn mực của nghề quản trị tài sản, nơi những quyết định tài chính có tầm ảnh hưởng dài hạn. Đây cũng là môi trường để những chuyên gia tư vấn thực sự khẳng định giá trị của mình. Họ không chỉ được trao công cụ làm nghề, mà còn có cơ hội tiếp cận và đồng hành cùng tệp khách hàng thượng lưu.

Trong môi trường đó, giá trị của mỗi chuyên gia tư vấn không bị giới hạn bởi những chỉ tiêu ngắn hạn, mà được đo bằng chính năng lực và dấu ấn cá nhân trong hành trình đồng hành cùng khách hàng. Và khi giá trị được đặt đúng vị trí, thu nhập cũng trở thành hệ quả xứng đáng, với cơ hội đạt thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, thậm chí không giới hạn theo năng lực. Việc KienlongBank triển khai chiến dịch tuyển dụng hơn 1.000 Chuyên gia Tài chính cao cấp vì thế không đơn thuần là mở rộng đội ngũ, mà là bước hoàn thiện mảnh ghép quan trọng cho một mô hình quản trị tài sản đang được định hình.

Trong một thị trường mà các mô hình ngân hàng ngày càng tiệm cận nhau, việc bắt đầu từ trải nghiệm, vận hành bằng công nghệ và hoàn thiện bằng con người cho thấy KienlongBank đang lựa chọn một hướng đi khác. Ở đó, ngân hàng không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm hay thực hiện giao dịch, mà trở thành một phần trong cách khách hàng tổ chức và phát triển tài sản của mình. Và khi vai trò của ngân hàng thay đổi, giá trị của người làm nghề cũng được đặt lại, không còn ở số lượng giao dịch, mà ở khả năng tạo ra những giải pháp có chiều sâu và bền vững trong dài hạn.