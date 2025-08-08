Hà Nội

Không xô bồ, không ồn ã, Ghềnh Bàng vẫn hút hồn người mê khám phá

Ghềnh Bàng (Sơn Trà, Đà Nẵng) hút hồn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và không gian yên bình như một “Maldives thu nhỏ” giữa lòng phố biển.

Vân Giang
Ẩn mình nơi sườn bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20 km, Ghềnh Bàng được ví như “Maldives thu nhỏ” của miền Trung. Ảnh Traveldanang.org
Không ồn ào, không xô bồ, nơi đây chào đón du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành và một không gian tách biệt hẳn với sự náo nhiệt thường thấy của thành phố biển. Ảnh Vinpearl
Ghềnh Bàng nằm ở khu vực Bãi Bụt – Bãi Chẹ, thuộc tuyến đường ven biển Hoàng Sa dẫn ra chùa Linh Ứng. Ảnh Traveldanang.org
Cái tên Ghềnh Bàng có lẽ vẫn còn xa lạ với nhiều người, nhưng chính điều đó lại trở thành lợi thế: du khách đến đây sẽ được tận hưởng trọn vẹn cảm giác khám phá một “viên ngọc đại dương” chưa bị thương mại hóa. Ảnh Traveldanang.org
Ghềnh Bàng nổi bật với những khối đá bazan cổ xếp chồng lên nhau đầy ngẫu hứng, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Ảnh iVIVU
Giữa nền đá sẫm màu là làn nước biển trong xanh, ánh nắng rọi xuống tạo nên hiệu ứng lung linh như những tấm kính phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ảnh Miêu Miêu
Không gian ở Ghềnh Bàng yên tĩnh đến lạ. Chỉ cần đứng lặng vài phút, du khách có thể cảm nhận rõ từng cơn gió biển mát rượi lướt qua da, tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân đá và hương mặn mòi của biển cả. Ảnh Miêu Miêu
Vào những ngày trời trong, từ góc chụp sát mặt nước, ánh sáng phản chiếu lên mặt đá tạo nên những bức hình ảo diệu không cần chỉnh sửa. Ảnh iVIVU
Ghềnh Bàng cũng là điểm đến yêu thích của các tín đồ nhiếp ảnh. Những thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm – bình minh và hoàng hôn – chính là khoảnh khắc “vàng” để săn ảnh. Ảnh Hoàng Bảo
Ghềnh Bàng là điểm hẹn lý tưởng của các tín đồ nhiếp ảnh, đặc biệt vào lúc bình minh và hoàng hôn – thời khắc “vàng” để săn ảnh. Ánh nắng nhẹ nhuộm hồng tím mặt biển, tạo nên khung cảnh huyền ảo dễ dàng cho ra đời những bức hình ấn tượng. Ảnh Hữu Tú
Không chỉ sở hữu cảnh sắc ấn tượng, Ghềnh Bàng còn là nơi lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên. Khi thủy triều rút, có thể dạo bước trên đá bazan, lắng nghe tiếng sóng và tận hưởng sự tĩnh lặng. Lưu ý mang giày bám tốt vì đá dễ trơn khi ướt, nên tránh đi vào ngày mưa hay biển động. Ảnh Hoàng Bảo
Ghềnh Bàng đẹp nhất từ tháng 2 đến tháng 8, khi trời khô ráo, biển lặng, thích hợp cho các hoạt động như tắm biển, đi bộ, cắm trại. Du khách có thể đi xe máy, taxi hoặc ô tô theo đường ven biển hướng Sơn Trà, đến gần Bãi Bụt rồi men theo lối mòn xuống ghềnh. Đường khá dốc, nhiều đá và cây rậm nên cần chuẩn bị thể lực và di chuyển cẩn thận. Ảnh Quốc Hậu
