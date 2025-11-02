Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi dưới 16 độ

Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá sắp chuyển rét, vùng núi cao rét đậm có nơi dưới 16 độ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (2/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng trưa và chiều 2/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Ảnh minh họa.

Mưa từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ đêm 2-4/11, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Trên biển từ trưa và chiều 2/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Đêm 2 và ngày 3/11: Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ , vùng núi có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ trung bình 19-21 độ; vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ trung bình 21-23 độ.

Đêm 3 và ngày 4/11: Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ trung bình 18-20 độ; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất 17-20, nhiệt độ trung bình 20-22 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lâm Đồng vỡ hồ chứa, lũ cuồn cuộn kéo về trong đêm, 3 người bị cuốn trôi: