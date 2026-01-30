Khởi tố đối tượng kinh doanh hàng cấm ở Khánh Hoà

Sau khi mua gần 4.700 bao thuốc lá điếu “lậu” trên mạng xã hội, ông Mai Sơn Hòa (Khánh Hoà) đã mang về cất giấu, rồi đem bán ra thị trường kiếm lời.

Ngày 30/01, theo trang tin Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”, Quyết định khởi tố bị can Mai Sơn Hòa về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Trước đó, tối ngày 11/12/2025, Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt ra quân kiểm tra hoạt động buôn bán thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn phường Nha Trang và khu vực lân cận.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Mai Sơn Hòa. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 04 đường Hai Bà Trưng, phường Nha Trang do ông Mai Sơn Hòa (SN: 1958; trú Hàng Cá, phường Nha Trang) làm chủ có hoạt động bày bán 4.695 bao thuốc lá điếu các loại mang nhãn hiệu nước ngoài như: ESSE, RAISON, WINSTON… không có tem thuốc lá nhập khẩu, cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh theo quy định của pháp luật và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định toàn bộ số thuốc lá điếu nêu trên là thuốc lá điếu nhập lậu, được ông Mai Sơn Hòa mua từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội mang về cất giấu để bán ra thị trường kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

