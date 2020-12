Cảnh giác món thịt hay ăn trời lạnh hại sức khỏe, gây ung thư

Thịt xông khói được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt lợn, bò, gia cầm và cá... Khi chế biến, thịt sẽ được rửa sạch, ướp gia vị, hấp qua rồi tiến hành xông khói. Thịt xông khói rất ngon, thích hợp lai rai ngày lạnh, dịp Tết song lại không được chuyên gia sức khỏe khuyến khích ăn nhiều. Chứa chất gây ung thư. Cảnh báo của chuyên gia bắt nguồn từ quá trình chế biến thịt xông khói. Để ướp thịt, người ta phải dùng lượng lớn muối thô, sau một thời gian chúng sẽ chuyển hóa thành nitrit. Trong thịt chứa nhiều axit min, nitrit sẽ phản ứng với các axit amin này tạo thành một hợp chất có tên N- Nitrosamine và nitrosamide, đây là những chất gây ung thư mạnh. Dễ bị ngộ độc. Ngoài nguy cơ từ nitrosamine, các sản phẩm từ thịt còn rất dễ nhiễm khuẩn clostridium botulinum trong quá trình bảo quản. Được biết, clostridium thuộc nhóm một trong những độc tố mạnh nhất trên thế giới. Chỉ cần 0,0000001g cũng có thể gây ngộ độc cho người trưởng thành. Hàm lượng natri quá mức. Chuyên gia sức khỏe cũng nhấn mạnh mối nguy từ hàm lượng muối khổng lồ trong thịt xông khói. Cụ thể, ăn nhiều muối không chỉ gây bất lợi cho việc kiểm soát huyết áp mà còn tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư dạ dày, tổn hại làn da – điều tối kỵ với chị em mê làm đẹp. Hàm lượng chất béo cao. So với thịt thông thường, thịt xông khói thơm ngon, dễ ăn hơn nhiều. Thế nhưng, hương vị đặc trưng của thịt xông khói về cơ bản là do các chất dễ bay hơi sinh ra sau quá trình oxy hóa, phân hủy chất béo. Hàm lượng chất béo của chúng thường rất cao. Ước tính chiếm từ 30 – 40%, thậm chí có thể đạt khoảng 70%. Đáng nói, chất béo trong thịt xông khói chủ yếu là chất béo bão hòa. Ăn lượng lớn chúng dễ dẫn đến tình trạng tăng lipid máu cùng các bệnh về tim mạch. Để giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ món ăn này, bạn nên tìm cách hạn chế lượng muối trong thịt bằng cách ngâm trong nước vài giờ. Nếu không đủ kiên nhẫn chờ đợi, chị em nên luộc thịt trong vòng 10 phút trước khi chế biến để giảm muối, hòa tan nitrit. Đặc biệt, tận dụng lượng vitamin C dồi dào trong các loại rau xanh như bắp cải, rau diếp... cũng góp phần ngăn chặn quá trình tổng hợp nitrosamine trong cơ thể. Điều quan trọng nhất, dù thịt xông khói rất ngon song bạn nên cố gắng ăn càng ít càng tốt. Việc chiều theo sở thích trong những dịp lễ Tết có thể chấp nhận được song tuyệt đối không ăn chúng hàng ngày. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Khỏe thật đơn giản: Ăn chay và sức khỏe. Nguồn: VTV2.

