Móng vuốt của loài khủng long mang tên một thành phố của Trung Quốc

Giải mã

Móng vuốt của loài khủng long mang tên một thành phố của Trung Quốc

Ít được biết đến như nhiều khủng long nổi tiếng khác, Suzhousaurus vẫn khiến giới khoa học chú ý bởi những đặc điểm tiến hóa đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Là một khủng long chân thú ăn thực vật hiếm gặp. Suzhousaurus được xếp vào nhóm Therizinosauria, một nhánh khủng long chân thú vốn nổi tiếng với chế độ ăn thiên về thực vật, trái ngược hình ảnh gợi liên tưởng đến kẻ săn mồi hung dữ. Ảnh: Pinterest.
Kích thước lớn hơn nhiều loài therizinosaur khác. Suzhousaurus có thể dài tới 6–7 mét, cho thấy một xu hướng tiến hóa tăng kích thước rõ rệt trong nhánh Therizinosauria. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Được phát hiện tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Tên gọi Suzhousaurus xuất phát từ địa danh Túc Châu (Suzhou), một đô thị thuộc Cam Túc, nơi các nhà cổ sinh vật học tìm thấy những mẫu hóa thạch đầu tiên. Ảnh: futurecdn.net.
Có cổ dài và thân hình đồ sộ. Cấu trúc xương cổ và thân gợi ý loài này thích nghi với việc vươn cao để ăn lá, chồi cây và thực vật mềm trong môi trường rừng rậm. Ảnh: indiatimes.in.
Móng vuốt dài nhưng không dùng để săn mồi. Dù sở hữu những móng tay lớn, cong và sắc, Suzhousaurus chỉ dùng chúng để kéo cành cây, tự vệ hoặc thể hiện trước đồng loại. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Sống vào kỷ Phấn Trắng sớm. Hóa thạch Suzhousaurus được xác định có niên đại khoảng 120–125 triệu năm trước, cung cấp thêm dữ liệu quan trọng về hệ sinh thái khủng long châu Á thời kỳ này. Ảnh: wikimedia.org.
Là mắt xích quan trọng trong nghiên cứu tiến hóa. Suzhousaurus giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn quá trình chuyển đổi từ khủng long ăn thịt sang ăn thực vật trong nhóm chân thú. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch còn chưa hoàn chỉnh. Phần lớn hiểu biết về Suzhousaurus đến từ các mảnh xương rời rạc, khiến loài này vẫn là một “mảnh ghép mở” đầy hấp dẫn của cổ sinh vật học. Ảnh: wikimedia.org.
T.B (tổng hợp)
#Khủng long Therizinosauria #Khủng long ăn thực vật #Sự tiến hóa của khủng long #Khám phá hóa thạch Suzhousaurus #Đặc điểm sinh học Suzhousaurus #Khủng long kỷ Phấn Trắng

