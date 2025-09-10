Hà Nội

Khoe ảnh du lịch biển, hot girl Trung Quốc 19 tuổi hứng 'bão chỉ trích'

Cộng đồng trẻ

Khoe ảnh du lịch biển, hot girl Trung Quốc 19 tuổi hứng 'bão chỉ trích'

Mới đây, hot girl người Trung Quốc Nhược Doanh đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ khi đăng tải khoảnh khắc một chú chó uống bia lên trang cá nhân. 

Trầm Phương
Theo China Times, hot girl kiêm người mẫu ảnh Nhược Doanh đang vướng vào lùm xùm khi đăng tải những khoảnh khắc trong chuyến du lịch biển gần đây. (Ảnh: IG @raeteng)
Theo China Times, hot girl kiêm người mẫu ảnh Nhược Doanh đang vướng vào lùm xùm khi đăng tải những khoảnh khắc trong chuyến du lịch biển gần đây. (Ảnh: IG @raeteng)
Theo đó, cô nàng khoe những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ của mình cùng với bạn bè. (Ảnh: IG @raeteng)
Theo đó, cô nàng khoe những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ của mình cùng với bạn bè. (Ảnh: IG @raeteng)
Trong bài đăng, Nhược Doanh còn đăng kèm đoạn clip ghi lại cảnh một chú chó được cho uống bia. "Nó uống say rồi cứ sủa liên tục", cô chú thích. (Ảnh: IG @raeteng)
Trong bài đăng, Nhược Doanh còn đăng kèm đoạn clip ghi lại cảnh một chú chó được cho uống bia. "Nó uống say rồi cứ sủa liên tục", cô chú thích. (Ảnh: IG @raeteng)
Đoạn video gây tranh cãi lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng nghìn bình luận "ném đá" đã xuất hiện ngay lập tức, cáo buộc cô nàng ngược đãi động vật. (Ảnh: IG @raeteng)
Đoạn video gây tranh cãi lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng nghìn bình luận "ném đá" đã xuất hiện ngay lập tức, cáo buộc cô nàng ngược đãi động vật. (Ảnh: IG @raeteng)
Nhiều người cho rằng bia chứa cồn và rất nguy hiểm đối với chó, có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí là tử vong. (Ảnh: IG @raeteng)
Nhiều người cho rằng bia chứa cồn và rất nguy hiểm đối với chó, có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí là tử vong. (Ảnh: IG @raeteng)
Trước làn sóng phẫn nộ, phía công ty quản lý của Nhược Doanh đã phải lên tiếng. Họ giải thích rằng người cho chó uống bia không phải là Nhược Doanh mà là một người qua đường. (Ảnh: IG @raeteng)
Trước làn sóng phẫn nộ, phía công ty quản lý của Nhược Doanh đã phải lên tiếng. Họ giải thích rằng người cho chó uống bia không phải là Nhược Doanh mà là một người qua đường. (Ảnh: IG @raeteng)
Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận Nhược Doanh đã sai khi không ngăn cản hành vi này và còn quay lại video để đăng tải. (Ảnh: IG @raeteng)
Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận Nhược Doanh đã sai khi không ngăn cản hành vi này và còn quay lại video để đăng tải. (Ảnh: IG @raeteng)
Sau đó, chính Nhược Doanh cũng đã đăng bài xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết và không lường trước được hậu quả nghiêm trọng. Cô cam kết sẽ tham gia các hoạt động bảo vệ động vật trong tương lai. (Ảnh: IG @raeteng)
Sau đó, chính Nhược Doanh cũng đã đăng bài xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết và không lường trước được hậu quả nghiêm trọng. Cô cam kết sẽ tham gia các hoạt động bảo vệ động vật trong tương lai. (Ảnh: IG @raeteng)
Đây không phải là lần đầu tiên hot girl này dính scandal. Trước đó, cô từng gây ồn ào vì mối quan hệ tay ba phức tạp với bạn trai cũ và một ca sĩ nổi tiếng. (Ảnh: IG @raeteng)
Đây không phải là lần đầu tiên hot girl này dính scandal. Trước đó, cô từng gây ồn ào vì mối quan hệ tay ba phức tạp với bạn trai cũ và một ca sĩ nổi tiếng. (Ảnh: IG @raeteng)
Nhược Doanh vốn là một hot girl nổi tiếng kiêm người mẫu ảnh tại Trung Quốc. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên cập nhập, chia sẻ về cuộc sống cá nhân, công việc, thu hút lượng người theo dõi lớn (Ảnh: IG @raeteng)
Nhược Doanh vốn là một hot girl nổi tiếng kiêm người mẫu ảnh tại Trung Quốc. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên cập nhập, chia sẻ về cuộc sống cá nhân, công việc, thu hút lượng người theo dõi lớn (Ảnh: IG @raeteng)
Trầm Phương
#Nhược Doanh #hot girl Trung Quốc #du lịch biển #bị chỉ trích #động vật #bảo vệ động vật

