Mức độ gây hại của châu chấu sa mạc có thể du nhập Việt Nam

Từ đầu tháng 1 đến tháng 2 vừa qua, châu chấu sa mạc phát triển nhanh bất thường tại một số quốc gia như Ai Cập, Saudi Arabia, Yemen, Pakistan, Ấn Độ. Bắt nguồn từ tháng 5/2019 ở khu vực các nước Trung Đông, Châu chấu sa mạc là mối đe dọa rất lớn cho sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực thế giới. Hiện dịch châu chấu tại Đông Phi đang ở tình trạng tồi tệ nhất trong 25 năm qua. Trong thời gian tới có khả năng đàn châu chấu có thể di cư qua bán đảo Đông Nam Á, thậm chí là "tấn công" cả Việt Nam. Châu chấu sa mạc là loài sâu hại đa thực, ăn bất kỳ loại cây xanh nào mà chúng bắt gặp như cây trồng, đồng cỏ, cỏ khô. Thức ăn của chúng còn là tất cả các bộ phận trên mặt đất của cây như chồi non, hoa, lá, hạt, vỏ cây, thân cây. Mỗi con châu chấu sa mạc trưởng thành tiêu thụ bình quân 200mg chất xanh/ngày. Trung bình cứ mỗi đàn 1km2 châu chấu sẽ tiêu thụ lượng thức ăn 1 ngày bằng 35.000 con người. Chúng dừng chân tại chỗ nào, chúng tàn phá cây trồng, đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng không nơi đó. Một trong những điều khiến châu chấu sa mạc trở thành nỗi ám ảnh là khả năng tạo đàn cực lớn của chúng với diện tích đàn tính theo kilômet vuông. Đặc biệt, khi điều kiện thức ăn khan hiếm, chúng sẽ tạo thành một tập tính tập trung thành các đàn lớn để di chuyển, lên đến hàng trăm tỷ con. Chúng có thể di cư rất xa, bay đến 150km/ngày, và bay ở độ cao dưới 2.000m so với mực nước biển. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn , dịch châu chấu sa mạc có khả năng sinh sản rất mạnh, bầy đàn rất lớn, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với châu chấu đàn từng bùng phát ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của FAO và các chuyên gia, nguy cơ đàn châu chấu xâm nhập tới Trung Quốc, Việt Nam và các nước lân cận rất thấp. Do hiện tại Ấn Độ (khu vực gần Đông Nam Á nhất) đã dập hết dịch, dãy núi Himalaya với độ cao và nhiệt độ không khí lạnh cũng không thuận lợi để chúng di cư. Trong thời gian này Việt Nam vẫn đang theo dõi sát tình hình và các cảnh báo về hướng di chuyển và gây hại của châu chấu sa mạc. Đồng thời sẽ sử dụng máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật trong trường hợp dịch trên diện rộng. Châu chấu sa mạc đang là mối đe doạ cho ngành nông nghiệp của các nước.

