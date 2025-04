Loài cây cô đơn nhất hành tinh, nắm giữ bí mật thay đổi cả thế giới

Cây vân sam Sitka cao 9 mét trên đảo Campbell (Nam Đại Dương) được mệnh danh là "cái cây cô đơn nhất hành tinh", cách cây gần nhất đến 222 km. (Ảnh: The Guardian) Nó được cho là do Thống đốc New Zealand trồng đầu thế kỷ 20, và hiện là đối tượng nghiên cứu khoa học quan trọng. (Ảnh: The Guardian) Tiến sĩ Jocelyn Turnbull xem cây như công cụ quý giá để nghiên cứu sự hấp thụ carbon dioxide ở Nam Đại Dương – khu vực hấp thụ tới 10% lượng CO2 toàn cầu trong 150 năm. (Ảnh: amusingplanet) Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu các bể chứa carbon có đang dần đầy và tác động của chúng tới biến đổi khí hậu. (Ảnh: dailymail) Do không thể lấy mẫu khí cổ xưa, các nhà khoa học đã nghĩ đến việc phân tích vòng sinh trưởng của cây để truy dấu CO2 trong quá khứ. (Ảnh: atlasobscura) Vì cây vân sam Sitka là cây duy nhất đủ lớn và phát triển nhanh trong vùng, nó trở thành nguồn dữ liệu hiếm có và đáng giá. (Ảnh: atlasobscura) Mẫu lõi cây được lấy từ năm 2016 nhưng kết quả vẫn đang trong quá trình phân tích. (Ảnh: atlasobscura) Dù đứng một mình, cây không thực sự cô đơn khi xung quanh là hải cẩu, sư tử biển và chim cánh cụt – và nó có thể nắm giữ manh mối thay đổi tương lai Trái Đất. (Ảnh: atlasobscura) Mời quý độc giả xem thêm video: 10 Loài Cây Ăn Thịt "Tàn Bạo" Nhất Thế Giới - Hãy xem cách chúng săn mồi.

