Hé mở sự thật khó tin về thiên thể lạnh nhất Hệ Mặt Trời

1. Mặt trăng lớn thứ 7 trong Hệ Mặt Trời. Mặt trăng Triton có đường kính khoảng 2.710 km, khiến nó trở thành mặt trăng lớn thứ 7 trong Hệ Mặt Trời, lớn hơn cả Sao Diêm Vương. Ảnh: Pinterest. 2. Là mặt trăng duy nhất của sao Hải Vương có hình cầu. Sao Hải Vương có 14 mặt trăng, nhưng Triton là mặt trăng duy nhất đủ lớn để có hình dạng cầu hoàn chỉnh nhờ lực hấp dẫn của chính nó. Ảnh: Pinterest. 3. Quay ngược so với sao Hải Vương. Hầu hết các mặt trăng lớn trong Hệ Mặt Trời quay cùng chiều với hành tinh mẹ, nhưng Triton quay theo hướng ngược lại (chuyển động nghịch hành), cho thấy nó có thể là một thiên thể bị sao Hải Vương bắt giữ từ vành đai Kuiper. Ảnh: Pinterest. 4. Là mặt trăng lạnh nhất trong Hệ Mặt Trời. Nhiệt độ bề mặt của Triton chỉ khoảng -235°C, gần sát với độ không tuyệt đối, khiến nó trở thành một trong những thiên thể lạnh nhất mà con người từng quan sát được. Ảnh: Pinterest. 5. Có hiện tượng núi lửa băng (cryovolcanism). Triton có những núi lửa phun băng, nơi các chất như nước, amoniac hoặc methane có thể bị đẩy lên bề mặt do áp lực từ bên trong. Voyager 2 đã quan sát thấy các cột khí nitơ bốc lên cao tới 8 km vào năm 1989. Ảnh: Pinterest. 6. Bề mặt trẻ và ít hố va chạm. Bề mặt Triton có rất ít hố thiên thạch, chứng tỏ nó liên tục được tái tạo bởi hoạt động địa chất, một điều hiếm thấy ở các mặt trăng xa như vậy. Ảnh: Pinterest. 7. Có địa hình giống "dưa lưới". Một phần bề mặt Triton có dạng gồ ghề với các rãnh và lỗ tròn, trông giống như vỏ quả dưa lưới. Hiện tượng này có thể do sự giãn nở và co lại của lớp băng bên dưới. Ảnh: Pinterest. 8. Có bầu khí quyển mỏng. Triton có một lớp khí quyển rất mỏng, chủ yếu gồm nitơ, tương tự như Trái Đất, nhưng loãng hơn hàng trăm nghìn lần. Khí quyển này có thể mở rộng và co lại theo chu kỳ mùa trên mặt trăng. Ảnh: Pinterest. 9. Có khả năng từng có đại dương ngầm. Dưới lớp băng dày của Triton, các nhà khoa học nghi ngờ rằng có thể tồn tại một đại dương nước lỏng do nhiệt từ lõi tạo ra, làm tăng khả năng có sự sống vi sinh vật. Ảnh: Pinterest. 10. Có quỹ đạo đang dần thu hẹp. Triton đang dần tiến gần sao Hải Vương do lực thủy triều. Cuối cùng, nó có thể bị phá hủy bởi lực hấp dẫn hoặc va chạm với hành tinh này, tạo ra một vành đai giống như của sao Thổ. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

