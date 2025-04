11 bức hình ám ảnh chứa bí mật khủng khiếp nhất lịch sử

The Falling Man

Một người đàn ông quyết định nhảy từ độ cao 400 mét khi tòa nhà anh đang làm việc bị cháy trong sự kiện 11/9. Phút kinh hoàng của hàng trăm người tìm cách thoát thân. Đây là một trong những bức ảnh đau thương “biểu tượng” cho sự kiện Mỹ bị khủng bố ngày 11/9. Bức ảnh rùng rợn do Richard Drew, phóng viên ảnh của hãng AP , chụp tại tòa nhà phía Bắc của Trung tâm thương mại Mỹ lúc 9:41:15 sáng. Đến nay, người ta vẫn chưa xác định danh tính chính xác của người đàn ông cố gắng tìm cách thoát thân ở độ cao 400 mét khi tòa nhà chỗ anh ấy làm việc bị cháy lớn. Tội ác của chiến tranh

Bức ảnh chụp lại đúng khoảnh khắc một người phụ nữ đang rơi giữa không trung sau khi cô nhảy ra khỏi gờ tường của khách sạn Genesee tự vẫn vào năm 1942. Danh tính của người phụ nữ này là Mary Miller và người ta cho rằng cô đã khóc thương người yêu vừa bị giết trong chiến tranh thế giới II rồi tự vẫn. Bức ảnh đã khiến cả thế giới lên án gay gắt về việc chiến tranh đã cướp đi quá nhiều mạng sống của con người không chỉ ở ngoài mặt trận mà còn ở hậu phương. Cái chết thảm khốc của cậu bé 14 tuổi

Bức ảnh “kể” về cái chết bất ngờ của cậu bé tên Keith Sapsford , 14 tuổi, người rơi từ độ cao 60 mét xuống mặt đất này đã gây chấn động dư luận những năm 1970. Mong muốn được khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, Keith Sapsford đã đi ”lậu” vé máy bay bằng cách trốn trong bánh máy bay. Không may cho cậu bé, khi máy bay cất cánh, cậu đã rơi từ chiếc máy bay của hãng hàng không Nhật Bản trong hành trình đi từ Sydney (Australia) đến Tokyo (Nhật Bản). Bức ảnh được một nhiếp ảnh gia nghiệp dư John Gilpin chụp lại sau khi máy bay cất cánh ít phút. Bức ảnh “Kền kền chờ đợi”

Ít ai biết rằng, sau khi được nhận giải thưởng Pulitzer danh giá cho bức ảnh “Vulture Stalking a Child” (tạm dịch: Kền kền chờ đợi), tác giả của bức ảnh (phóng viên ảnh người Nam Phi Kevin Carter đã tự sát). Năm 1993, trong chuyến công tác đến miền nam Sudan, Kevin Carter đã nhìn thấy hình ảnh một cô bé gầy còm lê lết đến trung tâm cứu trợ. Khi chuẩn bị chụp hình, anh thấy có con chim kền kền đậu xuống và chờ đợi. Rồi bức ảnh ra đời. Sau đó, bức ảnh cũng là sự kết thúc của chính tác giả. Dằn vặt vì không đỡ cô bé dậy, Kevin Carter đã tự sát trong ô tô riêng bằng khí carbon monoxide sau khi để lại bức thư tuyệt mệnh. “Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Sự đau đớn đã đạt tới cái mức mà không có sự vui sướng nào bù đắp được… suy sụp…” Sự khủng khiếp của chiến tranh

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Kenneth Jarecke chụp lại năm 1991 khi ông đứng trước hình ảnh còn lại của một người lái xe tăng đang cố gắng thoát thân khi bị tấn công trong cuộc chiến tranh vùng vịnh. Bức ảnh là lời tố cáo về hiện thực và sự tàn bạo của chiến tranh. Tác giả hi vọng, khi nhìn thấy bức ảnh này, chúng ta biết cách trân trọng hơn những giây phút hòa bình hiện tại. Dùng điện để nghiên cứu cơ mặt

Nhà thần kinh học người Pháp Duchenne de Boulogne dùng điện để nghiên cứu về biểu đạt cơ mặt của bệnh nhân năm 1862. Ánh mắt ám ảnh

Sánchez là một trong những nạn nhân người Columbia chết do núi lửa Nevado del Ruiz phun trào. Cô bé được cho là chỉ mới 13 tuổi. Trận phun trào núi lửa lịch sử này đã gây ra sự sạc lở và lũ lụt tại những khu làng lân cận. Khi ngôi nhà bị bùn vùi lấp, cô bé bị kẹt dưới nước lạnh giá trong 3 ngày liền. Trong suốt 55 tiếng như thế, cô đã bị hoại tử và hạ thân nhiệt cho đến chết. Nhiếp ảnh gia đã chụp được ánh mắt đầy ám ảnh của cô bé trước khi cô qua đời ít phút sau đó. Con mắt “nguyên tử”

Sự phá hủy khủng khiếp của bom nguyên tử năm 1945 khi Mỹ thả xuống Hiroshima được diễn tả lại trong bức ảnh khủng khiếp này. Những nạn nhân dù may mắn sống sót vẫn phải chịu hậu quả nặng nề của quá khứ. “Home”

Đây là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một cô bé từng sống trong trại tập trung. Năm 1948, khi được đưa về trại dành cho trẻ em cơ nhỡ, em đã vẽ bức tranh về “Ngôi nhà” (Home) với những đường nét nguệch ngoạc như trong hình. Chữa bệnh?

Hình ảnh một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần bị cùm tay chân ở dưới một tầng hầm tại Đức năm 1890. Vị khách tân gia không mời mà đến

Vào giữa năm 1950 ở Texas, một gia đình chuyển về sống tại một ngôi nhà cũ mà họ mới mua. Trong bữa tối tân gia, mọi người đã nghĩ ra việc chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ này. Không ngờ ngay trong khoảnh khắc chụp bức ảnh đầu tiên, một xác chết trên trần nhà đã bất ngờ rơi thẳng xuống bàn ăn và thậm chí còn xuất hiện ở cả trong bức ảnh đó. Dù bức ảnh được cho là có sắp đặt tuy nhiên nhiều người không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn thấy một xác chết lửng lơ giữa ảnh với một khuôn mặt tối đen, trong khi tất cả các chi tiết khác trong bức ảnh đều rất rõ ràng. Đến nay vẫn không một ai biết thêm sự thật nào về cái xác hay cũng như về gia đình này. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh “bãi đáp” khổng lồ của vật thể ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

The Falling Man

Một người đàn ông quyết định nhảy từ độ cao 400 mét khi tòa nhà anh đang làm việc bị cháy trong sự kiện 11/9. Phút kinh hoàng của hàng trăm người tìm cách thoát thân. Đây là một trong những bức ảnh đau thương “biểu tượng” cho sự kiện Mỹ bị khủng bố ngày 11/9. Bức ảnh rùng rợn do Richard Drew, phóng viên ảnh của hãng AP , chụp tại tòa nhà phía Bắc của Trung tâm thương mại Mỹ lúc 9:41:15 sáng. Đến nay, người ta vẫn chưa xác định danh tính chính xác của người đàn ông cố gắng tìm cách thoát thân ở độ cao 400 mét khi tòa nhà chỗ anh ấy làm việc bị cháy lớn. Tội ác của chiến tranh

Bức ảnh chụp lại đúng khoảnh khắc một người phụ nữ đang rơi giữa không trung sau khi cô nhảy ra khỏi gờ tường của khách sạn Genesee tự vẫn vào năm 1942. Danh tính của người phụ nữ này là Mary Miller và người ta cho rằng cô đã khóc thương người yêu vừa bị giết trong chiến tranh thế giới II rồi tự vẫn. Bức ảnh đã khiến cả thế giới lên án gay gắt về việc chiến tranh đã cướp đi quá nhiều mạng sống của con người không chỉ ở ngoài mặt trận mà còn ở hậu phương. Cái chết thảm khốc của cậu bé 14 tuổi

Bức ảnh “kể” về cái chết bất ngờ của cậu bé tên Keith Sapsford , 14 tuổi, người rơi từ độ cao 60 mét xuống mặt đất này đã gây chấn động dư luận những năm 1970. Mong muốn được khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, Keith Sapsford đã đi ”lậu” vé máy bay bằng cách trốn trong bánh máy bay. Không may cho cậu bé, khi máy bay cất cánh, cậu đã rơi từ chiếc máy bay của hãng hàng không Nhật Bản trong hành trình đi từ Sydney (Australia) đến Tokyo (Nhật Bản). Bức ảnh được một nhiếp ảnh gia nghiệp dư John Gilpin chụp lại sau khi máy bay cất cánh ít phút. Bức ảnh “Kền kền chờ đợi”

Ít ai biết rằng, sau khi được nhận giải thưởng Pulitzer danh giá cho bức ảnh “Vulture Stalking a Child” (tạm dịch: Kền kền chờ đợi), tác giả của bức ảnh (phóng viên ảnh người Nam Phi Kevin Carter đã tự sát). Năm 1993, trong chuyến công tác đến miền nam Sudan, Kevin Carter đã nhìn thấy hình ảnh một cô bé gầy còm lê lết đến trung tâm cứu trợ. Khi chuẩn bị chụp hình, anh thấy có con chim kền kền đậu xuống và chờ đợi. Rồi bức ảnh ra đời. Sau đó, bức ảnh cũng là sự kết thúc của chính tác giả. Dằn vặt vì không đỡ cô bé dậy, Kevin Carter đã tự sát trong ô tô riêng bằng khí carbon monoxide sau khi để lại bức thư tuyệt mệnh. “Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Sự đau đớn đã đạt tới cái mức mà không có sự vui sướng nào bù đắp được… suy sụp…” Sự khủng khiếp của chiến tranh

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Kenneth Jarecke chụp lại năm 1991 khi ông đứng trước hình ảnh còn lại của một người lái xe tăng đang cố gắng thoát thân khi bị tấn công trong cuộc chiến tranh vùng vịnh. Bức ảnh là lời tố cáo về hiện thực và sự tàn bạo của chiến tranh. Tác giả hi vọng, khi nhìn thấy bức ảnh này, chúng ta biết cách trân trọng hơn những giây phút hòa bình hiện tại. Dùng điện để nghiên cứu cơ mặt

Nhà thần kinh học người Pháp Duchenne de Boulogne dùng điện để nghiên cứu về biểu đạt cơ mặt của bệnh nhân năm 1862. Ánh mắt ám ảnh

Sánchez là một trong những nạn nhân người Columbia chết do núi lửa Nevado del Ruiz phun trào. Cô bé được cho là chỉ mới 13 tuổi. Trận phun trào núi lửa lịch sử này đã gây ra sự sạc lở và lũ lụt tại những khu làng lân cận. Khi ngôi nhà bị bùn vùi lấp, cô bé bị kẹt dưới nước lạnh giá trong 3 ngày liền. Trong suốt 55 tiếng như thế, cô đã bị hoại tử và hạ thân nhiệt cho đến chết. Nhiếp ảnh gia đã chụp được ánh mắt đầy ám ảnh của cô bé trước khi cô qua đời ít phút sau đó. Con mắt “nguyên tử”

Sự phá hủy khủng khiếp của bom nguyên tử năm 1945 khi Mỹ thả xuống Hiroshima được diễn tả lại trong bức ảnh khủng khiếp này. Những nạn nhân dù may mắn sống sót vẫn phải chịu hậu quả nặng nề của quá khứ. “Home”

Đây là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một cô bé từng sống trong trại tập trung. Năm 1948, khi được đưa về trại dành cho trẻ em cơ nhỡ, em đã vẽ bức tranh về “Ngôi nhà” (Home) với những đường nét nguệch ngoạc như trong hình. Chữa bệnh?

Hình ảnh một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần bị cùm tay chân ở dưới một tầng hầm tại Đức năm 1890. Vị khách tân gia không mời mà đến

Vào giữa năm 1950 ở Texas, một gia đình chuyển về sống tại một ngôi nhà cũ mà họ mới mua. Trong bữa tối tân gia, mọi người đã nghĩ ra việc chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ này. Không ngờ ngay trong khoảnh khắc chụp bức ảnh đầu tiên, một xác chết trên trần nhà đã bất ngờ rơi thẳng xuống bàn ăn và thậm chí còn xuất hiện ở cả trong bức ảnh đó. Dù bức ảnh được cho là có sắp đặt tuy nhiên nhiều người không khỏi dựng tóc gáy khi nhìn thấy một xác chết lửng lơ giữa ảnh với một khuôn mặt tối đen, trong khi tất cả các chi tiết khác trong bức ảnh đều rất rõ ràng. Đến nay vẫn không một ai biết thêm sự thật nào về cái xác hay cũng như về gia đình này. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh “bãi đáp” khổng lồ của vật thể ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.