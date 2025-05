Xếp hạng may mắn của 12 con giáp tháng 6 dương: Ai số 1?

Số 1 tuổi Dần: Dần Ngọ Tuất là Tam Hợp Hỏa cục. Dần (Mộc) sinh cho Ngọ (Hỏa của tháng), tạo ra cục diện tương sinh mạnh mẽ. Năng lượng Hỏa vượng này cực kỳ có lợi cho sự phát triển, mở rộng và thăng tiến.



May mắn: Quý nhân phù trợ mạnh mẽ, cơ hội thăng tiến rõ rệt, được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách. Con giáp này dễ dàng đạt được thành tựu nổi bật. Số 2 tuổi Tuất: Nằm trong Tam Hợp Dần Ngọ Tuất. Tuất (Thổ) được Hỏa (Ngọ của tháng và Tỵ của năm) tương sinh. May mắn: Công việc thuận lợi, có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực. Các dự án, kế hoạch được triển khai suôn sẻ. Có thể nhận được sự công nhận và phần thưởng xứng đáng. Số 3 tuổi Mùi: Ngọ Mùi Nhị Hợp. Mùi (Thổ) được Hỏa (Ngọ của tháng) tương sinh. May mắn: Vận quý nhân tốt, các mối quan hệ xã giao hài hòa, hỗ trợ đắc lực cho công việc. Dễ có cơ hội hợp tác tốt, ký kết hợp đồng thành công. Số 4 tuổi Ngọ: Trực Thái Tuế tháng (Ngọ gặp tháng Ngọ). Năng lượng bản mệnh mạnh mẽ. May mắn: Tinh thần làm việc hăng hái, đầy nhiệt huyết. Tự tin thể hiện bản thân và có thể đạt được những bước tiến quan trọng nếu biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, cần cẩn thận kẻo "lửa" quá mạnh gây tự mãn hoặc xung đột. Số 5 tuổi Sửu: Sửu (Thổ) được Hỏa (Ngọ của tháng và Tỵ của năm) tương sinh. Tỵ Sửu cũng là bán Tam Hợp Kim cục (với Dậu). May mắn: Sự nghiệp ổn định, có nền tảng vững chắc. Nỗ lực sẽ được ghi nhận. Dù có chút trục trặc do Ngọ Sửu Tương Hại, nhưng không quá nghiêm trọng. Số 6 tuổi Dậu: Tỵ Dậu Sửu Tam Hợp Kim cục (năm). Kim của Dậu tuy bị Hỏa tháng khắc, nhưng có Canh Kim của tháng trợ giúp. May mắn: Có cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh "vàng thật không sợ lửa". Áp lực công việc lớn nhưng nếu vượt qua sẽ có thành tựu. Số 7 tuổi Tỵ: Tỵ (Hỏa) đồng hành với Ngọ (Hỏa). Năng lượng tương đồng. May mắn: Công việc có nhiều động lực, nhưng cũng đầy cạnh tranh. Cần giữ sự tỉnh táo, tránh nóng vội. Số 8 tuổi Thân: Thân (Kim) bị Hỏa tháng khắc mạnh. Dù Thân Tỵ có Nhị Hợp nhưng cũng có Hình. Canh Kim của tháng có thể hỗ trợ chút ít. May mắn: Nhiều thử thách, cần nỗ lực gấp bội. Có thể có cơ hội từ những thay đổi bất ngờ. Số 9 tuổi Mão: Mão (Mộc) sinh Hỏa (Ngọ tháng và Tỵ năm) nên bị hao tổn nhiều. May mắn: Cần chăm chỉ, nỗ lực nhiều mới có kết quả. Tránh ôm đồm quá nhiều việc. Số 10 tuổi Thìn: Thìn (Thổ) được Hỏa (tháng/năm) sinh, nhưng không có cục diện hỗ trợ đặc biệt. May mắn: Sự nghiệp bình ổn, ít đột phá. Cần tập trung vào công việc hiện tại. Số 11 tuổi Hợi: Hợi (Thủy) bị Hỏa (tháng/năm) khắc mạnh. Lại thêm Tỵ Hợi Tương Xung (năm). May mắn: Khó khăn, áp lực lớn. Cần kiên nhẫn, thận trọng trong mọi quyết định. Số 12 tuổi Tý: Tý (Thủy) xung khắc trực tiếp với Ngọ (Hỏa của tháng) – Tý Ngọ Tương Xung. May mắn: Đây là con giáp gặp nhiều thách thức nhất trong sự nghiệp tháng này. Cẩn thận kẻo vướng thị phi, đấu đá nơi công sở. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).

