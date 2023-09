Dùng AI phục dựng Võ Tắc Thiên, Điêu Thuyền, giật mình dung mạo

Tần Thủy Hoàng, Gia Cát Lượng, Lý Bạch.. là những nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Theo đó, nhiều người tò mò không biết họ có dung mạo như thế nào. Hậu thế chỉ biết dung mạo của Tần Thủy Hoàng và Gia Cát Lượng thông qua một số tranh vẽ và những mô tả trong các tư liệu, sử sách. Từ đó, các chuyên gia Trung Quốc đã thực hiện dự án nhằm phục dựng chân dung của một số nhân vật nổi tiếng lịch sử phong kiến bằng những công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Trong ảnh là gương mặt Tần Thủy Hoàng trong tranh vẽ và ảnh phục dựng bằng AI. Theo hình ảnh phục dựng, Vua Tần có dung mạo khá hung dữ. Thông qua AI, gương mặt phục dựng của Gia Cát Lượng - nhân vật nổi tiếng lịch sử phong kiến Trung Quốc có những đường nét bình thường và ánh mắt man mác nỗi buồn. Trong các tranh vẽ, nhà thơ Lý Bạch thường được mô tả phong thái thanh nhã, hào hoa, tuấn tú. Thế nhưng, ảnh phục dựng bằng AI cho thấy ông có ngoại hình bình thường. Theo các sử liệu, Võ Tắc Thiên được mô tả là một mỹ nhân. Điều này khác xa với ảnh phục dựng bằng AI cho thấy bà hoàng này có gương mặt tròn, các đường nét trên gương mặt không hề thanh tú. Ảnh phục dựng bằng AI cho thấy Lưu Bị có gương mặt góc cạnh và tuấn tú hơn so với những bức tranh cổ. Thông qua AI, gương mặt Quan Vũ được phục dựng có nhiều điểm khác xa so với các mô tả trong "Tam quốc diễn nghĩa". Nhân vật này không hề có gương mặt oai phong lẫm liệt như trong sách. Dung mạo của Khổng Tử trong bức ảnh do AI phục dựng. Trương Phi có dung mạo hung dữ, thậm chí có phần xấu xí trong ảnh phục dựng bằng AI. Gương mặt phục dựng đại mỹ nhân Điêu Thuyền bằng công nghệ AI cho thấy dung mạo xinh đẹp của bà. Mời độc giả xem video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

