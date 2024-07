Bí ẩn hàng trăm chú cá heo chết trên bờ biển

Vùng biển ngoài khơi Cape Cod (Massachusetts, Mỹ) vừa chứng kiến một vụ mắc cạn hàng loạt cá heo Đại Tây Dương với số lượng lên tới 125 con. Khu vực này được các nhân viên cứu hộ gọi là "cái bẫy cá heo lớn" bởi địa hình lòng biển đặc thù.

Hơn 100 chú cá heo đã mắc cạn bên bờ biển nước Mỹ

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nỗ lực hết mình để đưa đàn cá heo thoát khỏi vùng nước nông. Công việc tỉ mỉ và sự kiên trì của họ đã giúp hơn 100 con cá heo bơi ra vùng nước sâu hơn.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật (IFAW), ước tính có 13 con cá heo đã chết và một con phải được tiêm thuốc an tử. Các đoạn phim được ghi lại từ trên không cho thấy một số lượng lớn cá heo nằm la liệt trên bãi cát. Tổ chức phi lợi nhuận này cho biết đây là vụ mắc cạn hàng loạt lớn nhất mà họ từng xử lý tại Cape Cod trong suốt 26 năm hoạt động trong khu vực.

Hình ảnh ám ảnh cho thấy rất nhiều cá heo bị mắc kẹt trên bãi cát. Các tình nguyện viên đã phải dùng khăn ướt che chắn cho cá heo khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt. Họ liên tục dội nước lên cơ thể những con vật tội nghiệp để giữ cho chúng sống sót.

Các nhân viên cứu hộ cho biết, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến đàn cá heo bị mắc cạn. Cape Cod vốn được biết đến là điểm nóng về mắc cạn động vật biển trên toàn cầu do hình dạng cong của bờ biển và sự biến động của thủy triều.

Vào rạng sáng ngày thứ 29/6, các đội cứu hộ ở Massachusetts đã phát hiện một nhóm 10 con cá heo Đại Tây Dương đang bơi trong khu vực nước nông nguy hiểm. Họ đã nỗ lực để lùa chúng ra vùng nước sâu hơn. Ngoài ra, một nhóm tình nguyện viên khác cũng tìm thấy một nhóm 25 con cá heo khác đang bơi gần bờ biển Eastham. Các đội đã làm việc để lùa chúng đi khi thủy triều xuống trong suốt buổi sáng.

Trước đó, vào ngày 28/6, 10 con cá heo khác cũng đã chết trong vụ mắc cạn tại The Gut, thuộc khu vực sông Herring ở Wellfleet. The Gut là địa điểm thường xuyên xảy ra các vụ mắc cạn, mà các chuyên gia tin rằng một phần là do hình dạng giống cái móc và sự dao động thủy triều cực đoan của nó.

Hơn 100 người đã tham gia giải cứu cá heo

Bà Misty Niemeyer - Điều phối viên Mắc cạn của IFAW cho biết: "Đó là 12 tiếng đồng hồ ứng phó mệt mỏi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, nhưng nhóm nghiên cứu đã có thể vượt qua nhiều thử thách khác nhau và mang đến cho những chú cá heo cơ hội sống sót tốt nhất".

Theo IFAW, nhóm cứu hộ đã phải di chuyển bằng cách đi bộ để lùa các sinh vật ra vùng nước sâu hơn. Sau đó, họ sử dụng ba chiếc thuyền nhỏ được trang bị máy phát âm thanh dưới nước để tạo ra tiếng ồn, giúp dẫn đường cho đàn cá heo.

Tham gia nỗ lực giải cứu có hơn 25 nhân viên của IFAW và 100 tình nguyện viên được đào tạo bài bản. Nhóm nghiên cứu cũng nhận được sự hỗ trợ từ Tổ chức Bảo tồn Cá voi và Cá heo, Trung tâm Nghiên cứu Bờ biển, AmeriCorps của Cape Cod và Thủy cung New England.

Các nhân viên cứu hộ lo ngại rằng đàn cá heo đã được giải cứu có thể vẫn ở trong khu vực và quay trở lại địa điểm ban đầu. Hiện tại, họ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình.