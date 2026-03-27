Khi thời trang và siêu xe bước vào thế giới hàng hiệu Branded Residences

Từ Bugatti đến Armani, từ Aston Martin đến Versace – các thương hiệu định danh cho thế giới siêu xe và Haute Couture đang đua nhau chinh phục bầu trời đô thị.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, phân khúc căn hộ hàng hiệu (Branded Residences) bước vào giai đoạn tăng trưởng đáng kinh ngạc trên toàn cầu. Theo các báo cáo quốc tế, số lượng dự án thuộc phân khúc này đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các thương hiệu xa xỉ từ thời trang Haute Couture đến những biểu tượng siêu xe huyền thoại. Làn sóng đó dự kiến sẽ chính thức chạm đến Hà Nội trong năm 2026, với một dự án đáng chú ý đến từ Sunshine Group. Cùng nhìn lại những dự án mang cảm hứng từ thời trang và siêu xe danh tiếng nhất hiện nay.

1. Bugatti Residences by Binghatti (Dubai)

Là dự án BĐS đầu tiên trên thế giới của thương hiệu siêu xe Bugatti, tòa tháp cao 200 mét gây choáng ngợp với thiết kế uốn lượn, mặt đứng mô phỏng lưới tản nhiệt Bugatti huyền thoại. 182 căn hộ được thiết kế độc bản, không có hai căn nào giống nhau, nổi tiếng với bãi biển nhân tạo riêng trên không, cùng hệ thống thang máy đưa siêu xe trực tiếp vào phòng khách theo đúng nghĩa đen.

2. The Astera, Interiors by Aston Martin (UAE - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất)

The Astera - Tuyệt tác nằm trên đảo Al Marjan với căn Sky Villa độc bản - “Top of the Astera”, sở hữu không gian đậm chất siêu xe với với da thủ công, kim loại đánh bóng và gỗ tự nhiên đúng chuẩn chế tác của hãng xe Anh huyền thoại Aston Martin. Tại đây, chủ nhân thưởng lãm tầm nhìn toàn cảnh vịnh Ả Rập, tận hưởng đặc quyền kết nối trực tiếp ra bãi biển hoang sơ, hồ bơi vô cực hướng vịnh cùng các tiện nghi đẳng cấp thế giới.

3. Bentley Residences Sunny Isles Beach (Miami, Mỹ)

Là tòa tháp nhà ở mang thương hiệu Bentley đầu tiên trên thế giới, công trình gây chấn động với hệ thống thang máy "Dezervator" cho phép đưa siêu xe lên tận gara riêng trên từng căn hộ. Với thiết kế hình trụ biểu tượng và bề mặt kính hình viên kim cương, mỗi căn hộ tại đây đều sở hữu hồ bơi riêng cùng tầm nhìn panorama không giới hạn ra biển Atlantic. Cùng với đó là nội thất được "may đo" bởi Bentley Home với vật liệu da, gỗ và đá quý đúng tiêu chuẩn của những chiếc xe siêu sang.

4. Fendi Private Residences Crans-Montana (Thụy Sĩ)

Đây là sự kết hợp giữa kiến trúc chalet truyền thống của dãy Alps và nội thất Fendi Casa sang trọng, tạo nên một không gian triển lãm nghệ thuật đáng ngưỡng mộ. Tại đây, các chủ nhân không chỉ tận hưởng tầm nhìn ngoạn mục ra đỉnh Matterhorn mà còn được hưởng đặc quyền từ hệ thống tiện ích 5 sao và dịch vụ quản gia chuyên biệt, khẳng định một phong cách sống đậm chất thượng lưu vùng Alpine.

5. SO/ Uptown Dubai Residences – Uptown Dubai (UAE - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất)

Tòa Uptown Tower cao 340 mét với 81 tầng quy tụ hơn 220 căn Branded Residences tọa lạc trên 28 tầng cao nhất, ôm trọn tầm nhìn panorama ra vịnh Dubai và được quản lý vận hành bởi SO/ - thương hiệu duy nhất của Accor được xây dựng hoàn toàn trên triết lý thời trang: mỗi dự án SO/ trên thế giới đều được thiết kế bởi một nhà thiết kế hoặc nghệ sĩ đương đại danh tiếng, mang bản sắc thị giác táo bạo và độc bản. Cư dân tại SO/ Uptown Dubai được hưởng đặc quyền tiếp cận pool party thời thượng bậc nhất Dubai, ưu tiên tham dự các sự kiện thời trang VIP trong và ngoài nước – và sống trong một kiệt tác kết hợp giữa cả kiến trúc, thời trang và nghệ thuật đỉnh cao bậc nhất hiện nay.

6. Noble West Lake Ha Noi (KĐT Ciputra, Hà Nội, Việt Nam)

Noble West Lake Ha Noi gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng, tọa lạc giữa tâm điểm thượng lưu Ciputra - Tây Hồ Tây, đối diện với Lotte Mall West Lake và kề sát đại công viên 65ha.

Đây là tổ hợp căn hộ hàng hiệu vừa được Sunshine Group khởi công đầu tháng 3 vừa qua. Sở hữu tọa độ "vàng" đối diện Lotte Mall, dự án được kiến tạo với tầm nhìn trở thành tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences: không chỉ là nơi ở mà còn là một tuyên ngôn về phong cách sống thượng lưu, một tác phẩm nghệ thuật mang tính di sản, với kiến trúc giao thoa với thời trang, nội thất được "may đo" như bộ sưu tập Haute Couture tinh xảo, và từng đường nét, mảng kính, chi tiết kim loại đều được chế tác tỉ mỉ như những trang sức quý.

Noble West Lake Ha Noi là nơi tọa lạc của những dinh thự trên không xa xỉ, trong đó các căn VVIP thông tầng lớn nhất có diện tích lên tới hơn 1.875 m², hiếm có bậc nhất trong nguồn cung căn hộ siêu sang hiện nay.

Được biết Sunshine Group đang xúc tiến hợp tác với các thương hiệu Haute Couture huyền thoại và các biểu tượng siêu xe danh tiếng thế giới để đưa những chữ ký xa xỉ bậc nhất toàn cầu vào từng không gian sống tại đây. Song hành cùng đó là kế hoạch “bắt tay” cùng các đơn vị quản lý vận hành Top 5 thế giới, dự kiến sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Noble West Lake Ha Noi không chỉ là dự án bất động sản, mà còn là kỳ vọng về một công trình biểu tượng mới sẽ vươn trên skyline Tây Hồ Tây, định hình những chuẩn mực mới cho phân khúc Branded Residences của Việt Nam.