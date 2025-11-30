Khẩn trương khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc

Liên quan đến sự cố trên tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, gây gián đoạn, Công ty Điện lực An Giang cho biết trong ngày hôm nay sẽ khắc phục sự cố.

Nguyên nhân ban đầu gây ra sự cố là do đơn vị thi công công trình đường ven biển vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Cụ thể vào lúc 13h15′ ngày 29/11/2025 đã xảy ra sự cố cáp ngầm vượt biển 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc cấp điện cho trạm biến áp 110 kV Phú Quốc. Sự cố đã gây mất điện trên diện rộng bao gồm các khu vực: Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ khu vực Bắc đảo.

Qua quá trình kiểm tra Công ty Điện lực An Giang ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG đang thi công dựng sàn đạo cách bờ biển Hà Tiên khoảng 300 mét trong hành lang an toàn tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Điên lực An Giang đang khẩn trương khắc phục sự cố trên tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Theo nhận định ban đầu, việc ép cọc thép sàn đạo có thể là nguyên nhân sự cố cáp ngầm 110kV cấp điện cho Phú Quốc.

Sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực An Giang, Đội Quản lý điện Phú Quốc triển khai phương án ứng phó khẩn cấp; huy động tối đa nhân lực, vật lực, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn để khoanh vùng, xác định nguyên nhân và tiến hành xử lý.

Trước mắt, để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực An Giang khẩn trương thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên như các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh; bệnh viện, cơ sở y tế, khám, chữa bệnh; hệ thống cấp nước sạch, mạng lưới viễn thông và thông tin, liên lạc; phụ tải sinh hoạt thiết yếu của nhân dân ở một số khu vực.

Đến 20h ngày 29/11, Công ty Điện lực An Giang đã cấp điện trở lại cho khoảng 17.400 khách hàng, hiện còn khoảng 12.000 khách hàng ở khu vực phía bắc đảo Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Theo Điện lực tỉnh An Giang, hiện nay đặc khu Phú Quốc được cấp điện từ hai nguồn là tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc và đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, hai nguồn này chưa được liên kết mạch vòng nên khi xảy ra sự cố như trên đã gây ra mất điện diện rộng.

Để khắc phục tình trạng này, nâng cao độ tin cậy, kết nối mạch vòng hai nguồn cấp điện cho đặc khu, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển các công trình Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, TBA 220kV Phú Quốc. Tuy nhiên, thời gian qua các công trình này gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ thi công kéo dài, chưa thể đóng điện như kế hoạch.

Hiện nay, để khôi phục việc cấp điện đến mức tối đa có thể cho nhân dân, Công ty đã thực hiện các thao tác chuyển một phần phụ tải từ trạm biến áp 110 kV Phú Quốc sang nhận điện của trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc qua đường dây 22kV; đồng thời vận động các doanh nghiệp, khách hàng có nguồn dự phòng vận hành máy phát để sử dụng, giảm bớt áp lực cấp điện trong tình hình hiện tại.

Tuy nhiên do phụ tải khu vực khá lớn, bán kính cấp điện kéo dài (hơn 40km) nên vẫn còn nhiều khu vực Cửa Dương, Cửa Cạn, Bắc Đảo... tiếp tục mất điện. Công ty Điện lực An Giang đã liên hệ với đơn vị có chức năng để khắc phục sự cố này.