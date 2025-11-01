Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khám xét nơi ở diễn viên Trương Ngọc Ánh, cảnh sát thu giữ gì?

Khám xét nơi ở nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh trong khu biệt thự phường An Khánh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hải Ninh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

001.jpg
Diễn Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng thế nào?

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của Trương Ngọc Ánh trước sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát cùng những người liên quan. Việc khám xét được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. Cơ quan điều tra đã thu giữ các tài liệu, hiện vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty Bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

>>> Mời độc giả xem video khám xét nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh:

#Trương Ngọc Ánh #khám xét nhà #điều tra #chiếm đoạt tài sản #bất động sản #đầu tư sai phạm

Bài liên quan

Xã hội

Luật sư phân tích yếu tố nước ngoài vụ diễn viên Trương Ngọc Ánh

Chuyên gia pháp lý cho rằng vụ Trương Ngọc Ánh chứa đựng nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp và sử dụng vốn đầu tư.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, các chuyên gia pháp lý cho rằng vụ án này chứa đựng nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp và sử dụng vốn đầu tư; đồng thời phân tích tố pháp lý liên quan người nước ngoài trong vụ án.

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ – Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho rằng hành vi bị điều tra có nhiều dấu hiệu phù hợp với tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Xem chi tiết

Xã hội

Cận cảnh khám xét biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét căn biệt thự là nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh. 

Cùng với việc tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét căn biệt thự là nơi ở của diễn viên này.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với VKSND TPHCM khám xét nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh ở một biệt thự tại phường An Khánh, TP HCM. Việc khám xét kết thúc gần 23 giờ ngày 31/10.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.