Du khách đổ ra biển Vũng Tàu từ rạng sáng để 'săn mặt trời'

Từ tờ mờ sáng, bãi biển Vũng Tàu đã nhộn nhịp khi du khách rủ nhau “săn mặt trời”, tận hưởng bình minh, gió mát và khoảnh khắc chữa lành hiếm có.
Huỳnh Hạo Khang từng Đất rừng phương Nam, Ngày xưa có một chuyện tình trước khi vào vai con trai Kiều Minh Tuấn trong phim Con kể ba nghe.
Tái xuất với bộ ảnh mới trong trang phục cúp ngực đầy tinh tế, hot TikToker Ngân Hà khéo khoe bờ vai trần quyến rũ khiến người đối diện khó rời mắt.
Volkswagen sắp ra mắt phiên bản đặc biệt Golf GTI Edition 50 tại Vương quốc Anh, nơi mẫu xe này sẽ được bán ra thị trường trong tuần này với số lượng giới hạn.
Xuất hiện trên sân pickleball với trang phục thể thao tông vàng nổi bật, Thanh Thanh Huyền nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Xuất hiện trong bộ ảnh đời thường, YuGi Kiều Oanh khiến cộng đồng mạng chú ý khi khoe gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng cân đối.
Bé Destiny - con gái của Nhã Phương và Trường Giang ăn mặc điệu đà trong tiệc mừng sinh nhật lần thứ 7.
Ở tuổi 36, Midu tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi khoe làn da căng mịn, trắng hồng cùng vẻ ngoài trẻ trung hiếm có.
Túcume là quần thể khảo cổ kỳ vĩ ven sa mạc Peru, hé lộ một đô thị kim tự tháp độc đáo của nền văn minh tiền Inca.
Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc mới giới thiệu phần mềm đầu tiên trên thế giới đo thời gian trên Mặt trăng.
Một bản dựng kỹ thuật số mới đây đã phác họa thiết kế Toyota Fortuner 2027 với phong cách mạnh mẽ từ Hilux 2026 và điểm nhấn hiện đại lấy cảm hứng từ RAV4.
Những tờ tiền lưu niệm in hình ngựa phục vụ nhu cầu lì xì Tết Bính Ngọ 2026 được rao bán với giá từ vài nghìn đồng đến hàng trăm đồng mỗi tờ, tùy loại.
Góp mặt trong bộ ảnh mới lấy cảm hứng từ phong cách Trung Hoa, Lilly Luta gây ấn tượng mạnh, tôn lên gương mặt búp bê cùng vóc dáng thanh thoát.
Loạt hình ảnh mới đăng tải của Sam khiến netizen không khỏi trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc.
Xuất hiện trong bộ ảnh mới mang phong cách thời trang cá tính, Đặng Thanh Giang – em gái thủ môn Đặng Văn Lâm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi nổi bật, được nhiều người chú ý và cố gắng tạo dựng uy tín trong công việc.
Trên khắp hành tinh, con người dựng nên những ngôi nhà với kiến trúc độc nhất vô nhị khiến cả thế giới trầm trồ.
Xuất hiện trên sân pickleball, cựu “hot girl Kem Xôi” Yến Xôi khoe trọn nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.
Nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ với tấm lưng trần nõn nà, vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin, trẻ trung ở tuổi U40.
Khi một người săn tìm kim loại nghiệp dư tình cờ phát hiện ra "mỏ vàng thế kỷ", các chuyên gia hết sức ngạc nhiên.
Những ngày qua, cái tên Linh Trương bất ngờ xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, thu hút hàng loạt lượt tìm kiếm và bàn luận.