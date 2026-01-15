Hà Nội

Du khách đổ ra biển Vũng Tàu từ rạng sáng để 'săn mặt trời'

Từ tờ mờ sáng, bãi biển Vũng Tàu đã nhộn nhịp khi du khách rủ nhau “săn mặt trời”, tận hưởng bình minh, gió mát và khoảnh khắc chữa lành hiếm có.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi kim đồng hồ mới chạm mốc 4 giờ sáng, Vũng Tàu vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Thế nhưng, ngoài bờ biển, những bước chân đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Người mang theo ly cà phê nóng, người khoác áo mỏng, tất cả cùng hướng ra biển để chờ đón khoảnh khắc mặt trời ló dạng – một trải nghiệm đang dần trở thành thói quen của nhiều du khách khi đến với thành phố biển này. Ảnh Phạm Tuấn Thành
Không cần chuẩn bị cầu kỳ, cũng chẳng tốn kém chi phí, ngắm bình minh ở Vũng Tàu mang đến cảm giác thư thái rất riêng. Trong làn gió sớm mát lạnh, tiếng sóng vỗ đều đặn và không gian còn thưa vắng, mọi ồn ào của cuộc sống thường nhật dường như được gác lại phía sau. Ảnh MIA
Vũng Tàu từ lâu đã là điểm đến quen thuộc vào mỗi kỳ nghỉ. Ngoài biển xanh, cát trắng và thời tiết dễ chịu, nơi đây còn hấp dẫn bởi những khoảnh khắc yên bình hiếm có. Ảnh Nguyễn Minh Tâm
Gần đây, trào lưu “săn mặt trời” trên biển ngày càng lan rộng, thu hút cả người trẻ lẫn người lớn tuổi, bởi vừa giúp cải thiện tinh thần, vừa mang lại cảm giác tái tạo năng lượng sau những ngày bận rộn.
Trong số nhiều vị trí có thể đón bình minh, mũi Nghinh Phong và đồi Con Heo được xem là hai điểm ngắm đẹp và dễ tiếp cận nhất. Mũi Nghinh Phong nổi bật với mũi đất vươn ra biển, phía trước là đại dương rộng mở, phía sau tựa lưng vào núi. Ảnh Phạm Tuấn Thành
Khi mặt trời bắt đầu nhô lên, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, đủ khiến người đứng ngắm cũng chậm lại theo từng nhịp sóng. Ảnh Phạm Tuấn Thành
Ở một góc nhìn khác, đồi Con Heo lại mang đến trải nghiệm bao quát hơn. Từ trên cao, toàn cảnh Bãi Sau hiện ra trong ánh nắng đầu ngày, những dải cát cong mềm dần sáng lên theo từng tia nắng. Đây cũng là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn để lưu lại khoảnh khắc bình minh bằng những bức ảnh giản dị nhưng giàu cảm xúc. Ảnh Phạm Tuấn Thành
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất, nhiều người chọn dậy sớm từ 4 giờ, di chuyển ra biển khi thành phố còn ngủ yên. Một chiếc áo khoác mỏng, tách trà hay ly cà phê nóng đủ để buổi sáng trở nên trọn vẹn. Trong cái se lạnh của gió biển, việc lặng lẽ ngồi nhìn mặt trời lên cao được xem như liều “vitamin tinh thần” cho ngày mới. Ảnh Trần Nguyễn Minh Tâm
Theo những người thường xuyên đón bình minh ở Vũng Tàu, khoảng thời gian từ 5h đến 6h30 là lúc khung cảnh đẹp nhất. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, thời tiết thuận lợi, bầu trời trong xanh, biển êm, tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động này. Ảnh Trần Nguyễn Minh Tâm
Nhiều du khách chia sẻ rằng khoảnh khắc mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, kèm theo tiếng sóng rì rào và làn gió mát, mang lại cảm giác bình yên hiếm thấy. Đó không chỉ là một buổi sáng đẹp, mà còn là khoảng thời gian để mỗi người tự lắng nghe chính mình. Ảnh Trần Nguyễn Minh Tâm
