Nhóm PV
HOT VIDEO
Iran bác đề xuất hòa bình Mỹ, đưa loạt điều kiện tiên quyết
Iran bác đề xuất hòa bình của Mỹ, coi đó là đầu hàng. Tehran đưa loạt điều kiện như bồi thường chiến tranh, kiểm soát eo biển Hormuz và dỡ bỏ trừng phạt.
Giá dầu thế giới bật tăng sau khi ông Trump bác đề xuất hòa bình Iran
Sáng 11/5, dầu Brent vọt lên 104 USD sau khi Tổng thống Trump bác đề xuất hòa bình của Iran gây lo ngại về ổn định khu vực.
Hải quan bắt giữ gần 15.000 mỹ phẩm và túi hiệu giả tại cửa khẩu
Cục Hải quan vừa thu giữ gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang giả mạo Hermes, Louis Vuitton, Nike tại cửa khẩu Hữu Nghị, theo Công điện 38 của Chính phủ.
Hà Nội chưa xem xét cấm xe máy xăng trong vùng phát thải thấp
Sáng 11/5, HĐND Hà Nội bất ngờ hoãn xem xét nghị quyết cấm xe máy xăng tại Vành đai 1. Phó Chủ tịch Trần Thế Cương cho biết hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện.
Biến đổi khí hậu: 50.000 loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
Nghiên cứu trên tạp chí Science của Đại học California Davis cảnh báo biến đổi khí hậu đẩy 35.000-50.000 loài thực vật đến bờ tuyệt chủng vào cuối thế kỷ.
Ánh sáng xanh từ điện thoại âm thầm hủy hoại giấc ngủ
Tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình vào ban đêm khiến não hiểu nhầm trời còn sáng, ức chế melatonin, làm lệch đồng hồ sinh học và rút ngắn giấc ngủ sâu.
Quy hoạch sân bay đến 2030: 95% dân số trong bán kính 100km
Bộ Xây dựng công bố quy hoạch cảng hàng không đến năm 2030 với mục tiêu hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km.
WHO cảnh báo: Nửa dân số thế giới có thể mắc dị ứng vào 2050
Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo dị ứng đang trở thành đại dịch toàn cầu, dự báo đến năm 2050 khoảng 50% dân số mắc ít nhất một dạng dị ứng.
Hà Nội tăng phí gửi xe lòng đường trong Vành đai 1
HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét đề xuất tăng phí gửi ô tô, xe máy lòng đường lên gấp đôi tại Vành đai 1 từ tháng 5, nhằm hạn chế xe cá nhân vào nội đô.
Sông nội đô có còn khả năng sống lại sau bao năm ô nhiễm?
Nhiều dòng sông nội đô đang dần mất khả năng tự làm sạch khi liên tục phải “gánh” lượng lớn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý.