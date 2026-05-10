Cú sốc Hormuz: Kinh tế toàn cầu vẫn chưa gục ngã
Eo biển Hormuz bị phong tỏa, giá dầu vượt 120 USD/thùng, nhưng kinh tế thế giới vẫn vững vàng nhờ các lớp đệm tài chính và chính sách Mỹ.
Quản lý thuần túy bị loại bỏ, làn sóng sa thải 2026 nhắm thẳng nhóm này
Coinbase, Block, Snap đồng loạt cắt giảm hàng nghìn nhân viên, hơn 119.000 công nghệ mất việc, quản lý trung dễ bị ảnh hưởng nhất trong làn sóng này.
Thủ tướng yêu cầu triệt phá website phim nhạc lậu
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện của Thủ tướng yêu cầu ra quân xử lý nạn xâm phạm bản quyền, do Bộ Công an chủ trì triệt phá website lậu.
Cảnh báo bẫy lãi suất thấp khi vay mua nhà
Chuyên gia tài chính cảnh báo các gói vay mua nhà lãi suất 5-6%/năm từ chủ đầu tư tại TP HCM tiềm ẩn rủi ro lớn.
Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ-Israel dừng đe dọa
Iran tuyên bố sẽ mở lại eo biển Hormuz khi Mỹ và Israel giảm các hoạt động đe dọa, tạo bước ngoặt trong khu vực chiến lược này.
Tăng 8 ca nhiễm Hantavirus trên tàu du lịch, 3 người tử vong
WHO xác nhận tám ca nhiễm Hantavirus trên tàu MV Hondius, ba người chết. Tàu neo gần Cape Verde, cơ quan chức năng truy vết 62 người tiếp xúc bệnh nhân.
Tiểu thương Hà Nội tìm đường rời vỉa hè: Thu hẹp, thuê mặt bằng
Hà Nội siết chặt quản lý vỉa hè, tiểu thương chuyển đổi sang thuê mặt bằng và bán mang đi để thích nghi với quy định mới năm 2026.
Từ 25/5: Doanh nghiệp phải tham gia tái chế hoặc nộp phí môi trường
Từ 25/5, các nhà sản xuất và nhập khẩu tại Việt Nam phải tái chế rác thải theo Nghị định 110/2026 hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Hà Nội công bố số xe máy tại vành đai 1, phường Hoàn Kiếm dẫn đầu
Hà Nội công bố số lượng xe máy tại các phường quanh Vành đai 1, chuẩn bị xây bãi đỗ trung chuyển và vùng phát thải thấp từ tháng 7/2026.
Khám sức khỏe miễn phí toàn dân đến hết năm 2026
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, mục tiêu đến hết năm 2026.